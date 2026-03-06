フジテレビは6日、新音楽番組「STAR」（毎週木曜後7・00〜8・00、初回は2時間スペシャル）を4月16日から放送すると発表した。同局の看板番組である「FNS歌謡祭」を手掛ける音楽班と、「めざましテレビ」のエンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの“最新パフォーマンス”と“エンタメニュース”を届ける。MCは入社3年目の上垣皓太朗アナウンサー（25）が担当することも決定。上垣アナは「ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたい」と意気込んでいる。

同番組は歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽の“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。同局のゴールデン帯としては約10年ぶりに歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組が復活することになる。

MCは音楽が大好きだという、4月で入社3年目の上垣アナ。情報番組やバラエティーの進行役のほか、配信ドラマ「上垣妄想人生計画」（FODにて配信中）では、剛力彩芽とW主演を務めるなど、多岐にわたり活躍している。

幅広いジャンルの音楽に興味があるという上垣アナは「その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたい」と意気込む。

さらに上垣アナとともに“STARナビゲーター”としてアーティストや俳優らが進行を担当することも。番組に華を添える“STARナビゲーター”が上垣アナとどのような化学反応を起こすのかにも注目だ。

▼上垣皓太朗アナのコメント

（MC就任を聞き）まさか、まさかでした！私でいいのかなと驚きました。入社3年目になるタイミングで、まだまだ仕事を覚えていかなければならないのですが、このような新しい音楽番組を任せていただけるとは思ってもいませんでした。とにかく驚きました！

私がMCとして心がけたいなと思っているのは、その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるMCであれたらいいなと思っています。フジテレビアナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております。軽部さん、よろしくお願いいたします！

私は人の声が好きなので、音楽も大好きです。声にとても興味があったので、自分もアナウンサーになったという経緯があります。どうしてずっと人の声を聞いていたいと思うのだろうかということを、この番組をやる中で深めていけたらいいなと思います。私はよく眠れたときに音楽を聞くことが多くて。朝起きて、今日はよく眠れたなという満足感を覚えたときに“こんな曲を聞いてみたいな”とふと思い、聞くことが多いです。私は昭和歌謡やニューミュージックが好きなので、松任谷由実さんの曲が特に好きです。

その曲に感じたことを、血の通った私なりの言葉でお伝えできるかどうか、挑戦したいです。“「STAR」でこんな魅力的な曲が紹介されていた！”と話題が広がって、ここから音楽の新たな波が生まれる番組にしたいと意気込んでいます。視聴者の皆さまには気軽にリラックスして楽しんでいただければと思いますので、ぜひご覧ください！