落語芸術協会が5日、都内で真打ち昇進披露記者会見を行った。真打ちに昇進するのは春風亭昇吾（42）、桂竹千代（38）、雷門音助改め三代目雷門五郎（38）、昔昔亭喜太郎（44）の4人。昇吾の師匠で同協会会長の春風亭昇太（66）は「バラエティーに富んだ4人。興行が楽しみ」と太鼓判を押した。

昇吾は人呼んで「昇太一門の秘密兵器」。昨年は髄膜炎を患い、一時はICU（集中治療室）に入るなど、生死の境をさまよった。「1回死んだようなもの。一時は脚の切断もよぎりましたが、こうしてお辞儀もできるようになった。第二の人生をもらったと思って頑張ります」と落語ができる喜びをかみしめた。

奇跡の復活を遂げた弟子を昇太は「不思議な空気を持っていまして、最近ちょっと面白くなってきた」と評価。「変なフラみたいなのが出てきて、凄く楽しみ。この人なりの古典落語ができるのではないか」期待を込めた。

そんなハッパに昇吾は「ゆくゆくは笑点の司会を目指して精進したい」と“昇太一門の秘密兵器”らしく壮大な野望を語った。

五郎は大師匠と師匠の助六が名乗った一門ゆかりの名跡を襲名する。新真打ちの中では唯一の改名となる。元々信金に勤務しており地元・静岡では信金のCMにも出演している。「宿屋の仇討とか転宅とかを披露興行でも聞いていただきたいです。今、師匠に教わっているネタもあります」と襲名披露への意気込みを語った。

竹千代は豊富なネタ数と年間750席という高座経験が売り。前座時代には芸協前会長の桂歌丸さんから薫陶を受けた。本人は大学院で古代史を学んだ個性派。一方でマグロ漁のネタでは座布団を放り投げる破天荒さも見せつける。それだけに「5月からの披露興行では座布団を放り投げたい。定席では1カ所だけがNG。はっきりと怒られたところ以外ははやりたい」と披露興行での“大暴れ”を誓った。

披露興行は5月1日からの新宿末広亭興行を皮切りに都内5カ所の寄席で行われる。