3月の鈴鹿サーキット

鈴鹿サーキット公式Xが5日、自動車レースF1・日本GPに関するニュースを発信。ファンの驚きを呼んでいる。

3月に開催される日本GP。同Xでは「F1日本グランプリ、決勝スタート前セレモニー中、日本が誇る世界的ミュージシャンであるYOSHIKIさんが、ピアノとドラムで国歌演奏を行うことが決定しました」と発表した。世界的ミュージシャンの登場だ。

投稿にはYOSHIKIも動画で登場。「世界最高峰のモータースポーツの舞台で、このような機会をいただき光栄に思っています。3月29日、鈴鹿サーキットでお会いしましょう」と呼びかけた。

ファンからは「ええYOSHIKIさん！？すご！！」「楽しみだな〜」「これは日本GPの楽しみが増えた！」「生YOSHIKIさんがまさかF1で見れるとは……」「F1とX JAPAN好きな僕にとっては即死レベルの衝撃」「待ってやばいやばい」「人生初YOSHIKIが鈴鹿になるとは」「え、、、、、、、、嘘だろ。。。。」「これは嬉しすぎる！！」などと歓喜の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）