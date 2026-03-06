谷原章介×オズワルド伊藤がタッグ！ 情報番組『SUNDAYブレイク.』3月29日スタート
谷原章介がメインキャスターを務める新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』が、フジテレビ系にて3月29日より毎週日曜7時（初回のみ7時30分）〜8時55分に生放送されることが決まった。
日曜の朝、1週間の入口でもある特別な時間帯に「月曜日へつながっていく」ことを実感できるライブショーを目指す。1週間の出来事を振り返るだけではなく、情報を分かりやすく整理した上で、これから起きる動きや兆しまで読み取る視点で展開していく。
ニュースでは、少し難しく感じるテーマであっても今知っておくべき内容を厳選。世の中にどんな意見が広がっているのかをスタジオで丁寧に整理した上で、「今起きている理由」や「このあと注目すべきポイント・展開」について、時に専門家を交えながら、出演者全員でじっくり考え議論していく。
スポーツは、『すぽると！』チームと協力して制作。最新ニュースはもちろん、大谷翔平選手を中心としたメジャーリーグのシーズンや、サッカーW杯などのビッグイベントに向けた継続企画を展開していく。また、未来のスターを見つけ出す「NEXTヒーロー発掘企画」も届ける。
エンタメでは、最新情報に加え、番組独自の取材が光る企画も用意。さらに、次の1週間で起こりそうな動きを先読みする仕掛けも取り入れる予定だ。
特集枠では、まだテレビでは詳しく取り上げられていない“時代の熱”を作り出す人々に密着したり、今後トレンドになりそうな現象に積極的に迫ったりしていく。他メディアとのコラボレーション企画も展開予定だ。
メインキャスターの谷原章介は日曜朝に初進出。6児の父として日々の家事もこなす谷原は、グルメや生活情報に特化した“谷原目線”の企画にも参加予定だ。
スペシャルキャスターに招くのは、情報番組キャスター初挑戦となる伊藤俊介（オズワルド）。コメンテーターの経験はあるが、生放送の番組での挑戦は初となる。本人はこのオファーに「フジテレビはやけくそです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください」とコメント。
谷原と伊藤をサポートしつつ、ニュースや情報の深層に迫るキャスターには、『めざましテレビ』のエンタメキャスターとして活躍する鈴木唯フジテレビアナウンサーが決定した。
番組タイトルの「ブレイク.」にはさまざまな意味が込められている。「きっかけ」「気持ちの切り替え」「踏み出す一歩」「流行」「ひと休み」…。日曜朝のひとつのきっかけが、月曜日に向かうスイッチとなり、踏み出したその一歩が、1週間を乗り越える原動力になることを期待してのタイトルだ。
なお、当番組スタートに伴い、フジテレビ系で放送されている『ボクらの時代』（毎週日曜7時）は3月29日をもって、『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜7時30分）は3月22日（日）をもって終了。また、『サン！シャイン』（毎週月〜金曜8時14分）は3月27日（金）をもって終了する。
『SUNDAYブレイク.』は、フジテレビ系にて3月29日より毎週日曜 7時〜8時55分放送（初回のみ7時30分スタート）。
※谷原章介、伊藤俊介らのコメント全文は以下の通り。
◆谷原章介
「平日の朝から日曜日の朝に移り『SUNDAYブレイク.』でMCを務めさせていただくことになりました。平日の時間とは違う時間の流れる日曜に、ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたいと思っています。時事ネタやスポーツ、エンタメなど『SUNDAYブレイク.』を見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています。一緒に進行していただくオズワルド伊藤さんの的確なツッコミと、鈴木唯アナウンサーの芯の強さは、間違いなく番組を面白くしてくれると思っています。皆さんのSUNDAYをブレイクさせてください！」
◆伊藤俊介（オズワルド）
「お世話になってます。オズワルド伊藤です。
この度毎週日曜朝７時からの『SUNDAYブレイク.』にスペシャルキャスターとして出演することになりました。わかりますよ、みなさん。遅刻で謹慎になったことがあるような男ですし、僕も番組が始まる前に発表の段階で炎上する可能性もあると思います。フジテレビはやけくそです。知識も薄いです。７歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください。サルだから仕方ないかと思って愛してください。至らぬ点がてんこ盛りの僕ですが、折角呼んでいただいたので、谷原さんや鈴木さんに助けられまくりながら、出来得る限りあの手この手で頑張らせていただきます。よろしくお願いします」
◆鈴木唯(フジテレビアナウンサー)
「先日、谷原章介さんとオズワルド伊藤俊介さんにお会いしましたが、明るく楽しい朝の番組になる予感がして今からとても楽しみです。谷原さんはさすがの質問力で場を和やかにしてくださり、伊藤さんは谷原さんからのどんな無茶振りにも応えていらっしゃり、初対面とは思えないような抜群のコンビネーションを既に見せてくれました！まるで千本ノックのようなおふたりの掛け合いのテンポ感は必見です。私もおふたりに負けないよう食らいついていきたいです！そんな雰囲気の中でもニュース・スポーツ・エンタメとしっかり情報をお伝えし、月曜日からも頑張ろうと思えるような番組を目指していきますので、どうぞよろしくお願いします！」
◆総合演出 山内倫理（フジテレビ）
「爽やかパパ谷原さんに、ツッコミセンス抜群の伊藤さん、そしてフトコロに入らせたらNo.１の鈴木アナ。この３人がどんな化学反応を起こしてくれるのか今からとても楽しみにしています。
情報番組がひしめく日曜の朝、お出かけ前にご覧になる方、ゆっくり休日を過ごしたい方、そして日曜もお仕事を頑張っている方―、さまざまな朝を迎える皆さんにこの番組を通して、次の１週間をよりよく過ごす小さなヒントをお届けできたらと思っています！」
◆チーフプロデューサー・池田綾子（フジテレビ）
「先日谷原さんが、伊藤さんと初対面し握手した瞬間、“雷が落ちたよう”（りくりゅうペアが初めて組んだときに感じた）とコメントしていました。本当に「雷が落ちた」ように絶妙なやり取りがすぐに始まり、そこに鈴木アナが加わると、３人はもう新セットにいるかのような空気ができあがっていました。
楽しくもちょっと憂鬱（ゆううつ）になりがちな日曜日、番組を見ていただいたら、月曜日から少しでもポジティブな気持ちになっていただけると思います！」
