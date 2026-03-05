¥½¥¦¥ëÈ¯¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚROH SEOUL¡Û¤¬Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ
ºòÇ¯6·î¤Ë¡¢ÂçºåºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤ÇÆüËÜ½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¡ÚROH SEOUL¡Ê¥íー¥½¥¦¥ë¡Ë¡Û¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Î¡¦¥É¥ó¥®¥å¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Øºï¤®Íî¤È¤¹¤³¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¡Ù¡£Âç³Ø¤Ç¥¢ー¥È¤ò³Ø¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ê¤«¤Ë±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¿·½ÉLUMINE £²¤Ç³«ºÅ
2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¿·½ÉLIMINE 2¤Ç³«ºÅ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ä½Õ²Æ¤Î¿·ºî¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤Î¥·¥åー¥º¤âÀªÂ·¤¤¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÈPulpy hobo bag¡É
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÈPulpy hobo bag¡É¡£
¸ª¤¬¤±¤·¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥ì¥¶ー¤¬ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¿´ÃÏ¤è¤µ¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¾åÉô¤¬¤¯¤¿¤Ã¤ÈÃÐ¤ß¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤¬¤é¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤â°õ¾ÝÅª¡£¤µ¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ýー¥Á¤¬¡¢Äø¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¿§¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤³¤Á¤é¤Î2¿§¡£
¾å¼ÁÁÇºà¤¬¤¤ïÎ©¤Ä·é¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥Ð¥Ã¥°
¡ÚROH SEOUL¡Ûº¸¤«¤é¡§MEDIUM MUG SHOULDER BAG\42,900¡¢Mini Mug tote bag\35,200
¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÄø¤è¤¯¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÄêÈÖ¥Ð¥Ã¥°¡£Ãæ¿È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡ý¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÈFortune tote bag¡É
½Õ²Æ¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ò¤È¤¤ï²Ä°¦¤¤¥ªー¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÈFortune tote bag¡É¡£
¡ÚROH SEOUL¡ÛFortune tote bag\42,900
¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥ì¥¶ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ©ÂÎ´¶¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Èー¥È¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Î3WAY¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÇÈÂÇ¤Ä¥ì¥¶ー¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡ÈLua tote bag¡É
¤³¤Á¤é¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈLua tote bag¡É¡£
¡ÚROH SEOUL¡Û Lua tote bag³Æ\38,500
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç·î¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈLua¡É¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËÇÈÂÇ¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥¶ー°Ê³°¤Ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤½Õ²Æ¤é¤·¤¤¥·¥åー¥º¤â¤ªÌÜ¸«¤¨
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¥·¥åー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶°î¤ì¤ë¥·¥¢ー¤Ê¼Á´¶¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê¥á¥êー¥¸¥§ー¥ó¡£
¡ÚROH SEOUL¡ÛRowie mary jane shoes Mesh Black\26,400
¤â¤¦1Â¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥ë¥«¥µ¥ó¥À¥ë¡£¥½¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£
¡ÚROH SEOUL¡ÛPuzzle sandals ³Æ\29,700
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¾®Êª¤ä¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¥·¥ã¥Ä¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤
¡ÚROH SEOUL¡Û º¸¾å¡§Small Around belt³Æ\8,800¡¢º¸²¼¡§Oval button wallet³Æ\15,400¡¢Layer half wallet³Æ\18,700¡¢±¦¡§ROH ball cap\7,700
·¤¤ä¥Ð¥Ã¥°Æ±ÍÍ¡¢¾å¼Á¤Ê³×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¥ë¥È¤ä¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò»É¤·¤å¤¦¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÎà¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¥·¥¢ー¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ï¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¡£
¡ÚROH SEOUL¡ÛMIST SHEER SHIRT\23,100
¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤ä¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤òÃæ¤ËÃå¤ì¤Ð¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê½Å¤ÍÃå¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¤É¤ì¤âÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê
º£²ó¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¹ë²Ú¡ª ¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
1. ÀÇ¹þ\40,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç
Round card wallet Black
2. ÀÇ¹þ\30,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç
Roh ball cap Black
3. ÀÇ¹þ\20,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç
Classic Scrunchie
4.¥·¥åー¥º¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç
ROH Socks Ivory
¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÚÆü¸ÂÄêÀèÃå¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¥³¥ó¥®Æþ¤ê¥Ýー¥Á
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¡¢14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü) 2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅÚÆü¤Ë¤´¹ØÆþ¤ÎÀèÃå25Ì¾¤Ë¡¢NETFLIX¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à 2¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÍ·¤Ó¡Ö¥³¥ó¥®¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ýー¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥ー¤ò¥²¥Ã¥È
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´ËþÅÀ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â³«ºÅ¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢Æâ¤Î4¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²¡¤·¤¿¤¢¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤ËºÇ¸å¡Ê5¤ÄÌÜ¡Ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÆè°õ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Î¡È±¿¡É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥ー¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÚROH SEOUL¡Û¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç½¸·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤À¤±¡ª 2026Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤â¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
ROH SEOUL POP-UP @ ¿·½ÉLUMINE £²
¡¦´ü´Ö
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)～3·î18Æü(¿å)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö
11:00 ~ 21:00
¡¦¾ì½ê
LUMINE SHINJUKU LUMINE 2 - 2F
POPUP SPACE¡ÖGallery2¡×
senior writer¡§Momoko Miyake