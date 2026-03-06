フジテレビが４月１６日から新音楽番組「ＳＴＡＲ」（木曜・午後７時、初回２時間スペシャル）が放送されることが６日、わかった。音楽番組がゴールデン帯に登場するのは約１０年ぶり。

同局の看板番組である「ＦＮＳ歌謡祭」を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する「めざましテレビ」のエンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの最新パフォーマンスと、即時性のあるエンタメニュースを一挙に届ける。

歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“ＳＴＡＲ”が集まり、最先端に触れることができる音楽番組。歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組がゴールデン帯に登場するのは約１０年ぶりとなる。

ＭＣは、老若男女に愛され、音楽が大好きだと語る、４月で入社３年目の上垣皓太朗アナウンサー（２０２４年入社）が務める。「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）、「めざましどようび」（土曜・午前６時）のほか、「かまいまち」（木曜・午後８時）では安定感のある進行で番組を支える実力派だ。

幅広いジャンルの音楽に興味があるという上垣アナは、「その歌手のファンの方が見ていて楽しいのはもちろん、そうでない方も見ていて楽しいと思えるような、いろんな気配りができるＭＣであれたらいいなと思っています。アナウンス局の先輩でお一人挙げるとするならば、いつか軽部真一アナウンサーのような司会ができればいいなと思っております」と意気込みを語った。

さらに、上垣アナとともに、“ＳＴＡＲナビゲーター”としてアーティストや俳優らが進行を担当することも決定。上垣アナとどのような化学反応を起こすのか注目だ。気になる初回の“ＳＴＡＲナビゲーター”は続報で発表される。

また、「めざましテレビ」のエンタメチーム全面協力のもと、その週の最新エンタメ情報を詰め込んだコーナーを実施。番組内で「めざましエンタ」として、音楽はもちろん、アニメ、映画、舞台など、あらゆるエンタメ情報をスピード感で伝える。