「オープン戦、日本ハム３−４西武」（５日、エスコンフィールド）

力で奪った空振りが、確かな手応えとして残った。先発した日本ハム・山崎福也投手（３３）が４回４安打２失点。点は奪われたものの、直球で押すというテーマは十分に合格ラインの投球だった。

二回無死一塁では、真ん中高めの１４０キロで外崎を空振り三振。三回１死満塁では渡部を内角高めの１４４キロで遊ゴロ併殺に仕留めた。「今日はスピードを出したかった。その点はよかった。去年は高めの空振りが全然なかったけど、今日はあった。そこはうれしい」。上々の結果に、納得の表情を浮かべた。

昨季は後半戦で調子を落とし、中継ぎに配置転換。多彩な変化球を生かすためにも、短いイニングで腕を振って、直球の出力アップに取り組んで来た。この日は４イニング目も球速は落ちず「いい感じ」とうなずいた。

開幕ローテ争いは激しい。ただ、課題さえクリアできれば実績、経験は十分だ。キャンプで元中日・山本昌氏から伝授されたスクリューも投じるなど、変化球もまずまず。「ばらつきはあったので、あとはコントロールとスピードを合わせていければ」。次の段階へ、ベテランらしく冷静に照準を定めた。