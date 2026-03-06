巨人・石塚裕惺内野手（１９）が５日、プロで初めて凱旋する甲子園での躍動を誓った。６日から関西遠征３連戦に臨み、８日の阪神戦で花咲徳栄３年夏以来、２年ぶりに聖地へ足を踏み入れる。開幕３連戦の相手でもあるセの王者に「しっかり立ち向かっていけるように」と決意。初の開幕１軍メンバー入りをかけたサバイバルへ危機感を示し、猛アピールを誓った。

高揚感と使命感を胸に、石塚が甲子園へ戻ってくる。８日の阪神戦に出場すれば、２４年８月９日の選手権１回戦の新潟産大付戦以来、５７６日ぶりの聖地凱旋となる。プロとして初めて迎える敵地の阪神戦を「応援がすごいイメージ。アウェーっていうのは聞いているので、そのへんも楽しみにして遠征へ行ってきます」と心待ちにした。

聖地の光景は今も、目に焼き付いている。３年夏の埼玉決勝・昌平戦で４安打４打点と爆発し、延長タイブレークの激戦を制して甲子園に初出場。大会前に各チームが３０分ずつ順番に練習する甲子園練習を「初めて入ったときに、広がる景色を見て感動したのを覚えています」と追想した。１回戦で新潟産大付に敗れたものの、かけがえのない経験は胸に刻まれている。

目標の開幕１軍入りに向けても、これ以上ないアピール機会となる。開幕カードで対戦する阪神に対し、昨季の巨人はチーム打率２割４分４厘、セ・リーグ球団別で最少の１０本塁打と苦戦した。「強いチームって、みんなが思っている。リーグ優勝、日本一を目指しているチームとしてしっかり、立ち向かっていけるように」と石塚。強力投手陣から快音を響かせれば、開幕メンバー入りへの視界が開けてくる。

春季キャンプの対外試合は全て三塁を守り、計６戦で１６打数２安打、打率１割２分５厘。２試合連続安打の坂本や新外国人のダルベックらとの競争は激しいだけに「そんなに多くチャンスはないっていうのは分かっている。しっかりアピールできるように」と危機感を口にした。

この日はＧ球場のフリー打撃で広角に快音を響かせ、大阪へ乗り込んだ。「結果を出せるようにできる準備はやってるので、ブレずにやっていきたい」。思い出の地で、成長した姿を見せる。（内田 拓希）

◆石塚と甲子園 花咲徳栄３年時の２４年夏、甲子園１００周年の選手権で初出場。１回戦の新潟産大付戦に「４番・遊撃」で出場した。２回の第１打席で左前打を放つなど４打数１安打、１盗塁。先制のホームを踏んだが、チームは１―２で逆転負けを喫し「この敗戦を生かし、もっとレベルアップしていきたい」と涙を流した。