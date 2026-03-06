タレントの清水あいり（33）が5日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・42）に出演。結婚を決断したきっかけを明かした。

恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。ゲストは清水、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで、「ぱーてぃーちゃん」の金子きょんちぃ。

「結婚」の話題となり、ゲストの中で唯一既婚者の清水。だが、「週末婚」を選択して別々の家に住んでおり、結婚した実感があまりないと明かした。

すると、金子が「何で結婚しようと思ったんですか?」と尋ねた。清水は「元々、結婚願望全然なくて。家庭環境が結構複雑な方だったから結婚＝地獄みたいなイメージがあって。小さい時から」と結婚に悪いイメージを持っていたことを告白した。

そのイメージがありながらも「壇蜜さんが結婚された時のコメントで“1人で生きられないから結婚するのではなく、1人で生きられる自信がついたから結婚してもいいと思った”みたいなことをおしゃってるのを見て、この考え方やったら私でもできるかもって思えて」と、タレント・壇蜜の言葉が響いたことを伝えた。

清水は2014年7月11日に自身のSNSで結婚したことを発表し「相手は日本男児です」と直筆文書で報告した。