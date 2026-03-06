「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第１日」（５日、琉球ＧＣ＝パー７２）

ルーキーの藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、３アンダーの３位と好発進した。昨年２度目の挑戦となったプロテストに合格し、新人戦で優勝したホープ。日本選手初となるデビュー戦Ｖの期待が高まる。首位は５アンダーの永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ。１打差の２位に川崎春花（２２）＝村田製作所＝が続いた。

強かった川崎が、今季は見られそうだ。昨年は未勝利でメルセデスランキング７６位と苦しんだが、開幕戦第１ラウンドで自身も「びっくり」という１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８を出した。

インコースから出た前半は、いきなり１０番でドタバタがあって、３メートルを決めての「ガッツボギーでした」と、１４番までに２オーバー。しかし、１８番パー５で残り２３２ヤードを２オンに成功。下からの５メートルをねじ込んでイーグルとし、イーブンに戻した。

ハーフターン後は、次々とバーディーを重ねて３２の好スコアだ。「ショットは全然良くなくて、オフに頑張ったけど」と苦笑したが「パターがよく入ってくれたので」と、グリーン上でのパフォーマンスがこの日のスコアに結びついたという。

一昨年までにツアー５勝。そこへ戻すために「安定感、安定感」と自らに言い聞かせる。「全体の平均点を上げていったら、安定感も増すと思うので」。その先には２年ぶりの６勝目が待つ。