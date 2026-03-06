「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第１日」（５日、琉球ＧＣ＝パー７２）

ルーキーの藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、３アンダーの３位と好発進した。昨年２度目の挑戦となったプロテストに合格し、新人戦で優勝したホープ。日本選手初となるデビュー戦Ｖの期待が高まる。首位は５アンダーの永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ。１打差の２位に川崎春花（２２）＝村田製作所＝が続いた。

最強ルーキー誕生の予感を漂わせた。藤本はスタートホール、１０番ティーでは「緊張でブルブル震えてました」と話したが、ここをパーとすると、落ち着いてパーを重ね、迎えた１４番は残り９４ヤードを１・５メートルにつけてプロ入り初バーディー。

さらに２打、スコアを伸ばして迎えた１８番パー５では、２打目が追い風にも乗ってグリーンオーバー。奥のバンカーから「狙いやすい状況だったので、入ればラッキーかな」というショットがうまくラインに乗って、そのままカップインだ。

これが全選手を通じての、今シーズン初イーグルとなった。

後半こそ、ティーショットがバンカーのアゴについてしまう不運（７番）などもあって、２打落としたが、３アンダーでのフィニッシュに「前半のプレーは自信にもなるし、悔いはないですね」と１日を振り返った。

アマチュア時代から「緊張で手が震えてティーにボールが乗らないこともたくさんありました」というタイプではある。しかし高校時代から指導を受けている辻村明志コーチ（５０）からの「それをワクワクに変えていくことが大事。『何か楽しくなってきた』というふうに」というアドバイスを生かし、プロテスト突破、新人戦優勝につなげてきた。

辻村コーチは「試合でギアが入る。継続することの天才」と藤本を評し、以前の教え子で国内１６勝を誇る上田桃子と比較し「そこを超えるのはマスト」というほどの期待を寄せている。

一日中、強い風が吹いた琉球ＧＣ。「風に強いのが、本当にうまい人だと思います」と藤本。「明日も緊張するんですけど」と、そこは早くも織り込んだ上で、２度のプロテストを乗り越えてつかんだステージでプレーできる分、緊張よりも「うれしい！」が先に来る。「トップ１０を目指して」２日目に臨むが、ポテンシャル全開なら２０１０年のアン・ソンジュ以来で、日本選手では初となるデビュー戦Ｖも夢物語ではない。

◇藤本 愛菜（ふじもと・あいな）２００７年２月２３日生まれ、１９歳。福岡県出身。１０歳からゴルフを始め、沖学園高時代の２４年にナショナルチーム入り。同年のプロテストは不合格となったが、２５年、２度目の挑戦で３位で合格。直後の新人戦で優勝した。ファイナルＱＴ２１位で今季前半戦の出場権を獲得。日本ウェルネススポーツ大１年在学中。身長１６０センチ。ヤマエグループＨＤ所属。