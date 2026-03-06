陸上男子マラソンの日本記録を持つ大迫傑（３４）＝リーニン＝が５日、神戸市の大丸神戸店で行われたＳＧＣ大黄金展トークイベントで前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝と対談した。金製品の展示販売会を合わせた催しで、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平の等身大黄金像を目にし、２０２８年・ロサンゼルス五輪での金メダル獲得で“金の大迫像”の制作を実現することを誓った。

大迫はイベントの司会者に気になる金製品を問われ、大谷の黄金像と即答した。「ＷＢＣ強いなと。話題を持っていかれますよね。なんで僕の等身大はないのかな」と主催者にチクリ。ロス五輪で金メダルを取れば制作されることになり、「ロスで金。頑張ります」と目を輝かせた。

日本人トップの１２位となった１日の東京マラソンで終盤まで競り合った鈴木と和気あいあいとしたトークを展開した。鈴木は「僕が大迫さんを記録としてもその他の部分でも越えていけるように」と意欲。大迫は「この２人で競り合って。オリンピック、世界大会、そこで上位に食い込む努力が必要」と切磋琢磨（せっさたくま）し、世界との差を埋める決意を示した。