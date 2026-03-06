俳優の谷原章介（５３）が、２９日スタートのフジテレビ系の新情報番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜、前７・００、初回は前７・３０スタート）でメインキャスターを務めることが５日、分かった。スペシャルキャスターにはお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（３６）が就任。情報番組キャスターを務めるのは初で、谷原との異色タッグが誕生する。

２１年３月の「めざまし８」から、現在放送中の「サン！シャイン」（月〜金曜、前８・１４）でもメインキャスターを務め、フジの朝の顔に定着した谷原が、日曜日に初進出。「平日の時間とは違う時間の流れる日曜に、ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたいと思っています」と意気込んだ。

谷原の相棒を務める伊藤は「遅刻で謹慎になったことがあるような男ですし、発表の段階で炎上する可能性もあると思います。フジテレビはやけくそです」と、生放送への抜てきに困惑気味。「７歳の“しゃべるサル”が出ていると思って見てください」と、自虐しつつ予防線を張った。

キャスターには同局の鈴木唯アナウンサー（３２）が就任。３人を中心に「月曜日へつながっていく」ことを意識し、これまでにない明るくポジティブなニュース情報番組を目指すという。放送時間は長年高視聴率を誇るＴＢＳ系「サンデーモーニング」ともかぶる激戦区だが、谷原は「皆さんのＳＵＮＤＡＹをブレイクさせてください！」と、力強いコメントを寄せた。

また合わせて「サン！シャイン」が２７日の放送をもって終了することも発表された。