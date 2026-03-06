阪神のキャム・ディベイニー内野手（２８）が５日、“甲子園デビュー”に向けて気持ちを高ぶらせた。チームは６日のオープン戦・ソフトバンク戦が今年の本拠地初戦。２連戦を行い、８日には巨人を聖地で迎え撃つ。甲子園の全体練習を終え「いい状態にあると思うね。順調に進んでいるし、一日一日、大切に過ごして準備していきたい」と誓いを立てた。

ここまでオープン戦は３試合で１０打数２安打。３日に行われた侍ジャパンとの強化試合は「６番・遊撃」で先発出場して２打数無安打だったが「タイミングやボールの軌道というところは、少しずつ慣れてきているなと感じる」と現状をプラスに捉えている。その上で「自分の中でどの球を打ちにいくのか、どの球を見送るのかとか、そういう細かいところも取り組んでいければ」と打席内での取捨選択をテーマに掲げた。

うれしい知らせも届いた。この日、個人のヒッティングマーチが完成したことが発表され、８日に運用が開始される。アメリカでは味わったことのない“日本流”の応援スタイルに「本当に素晴らしい曲。すごくユニークで、カッコいい。自分の中で今までなかったことなので、サポートしてもらえることは素晴らしいことだね」と心から喜んだディベイニー。ファンからの熱い声援も力に変え、シーズン本番に向けて歩みを進めていく。

◆ディベイニー応援歌◆

（メロディに合わせて）ＬａＬａＬａ…

レッツゴー ディベイニー

カモン ディベイニー

「ゴーゴーレッツゴー ディベイニー」