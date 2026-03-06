◇第6回WBC1次ラウンドC組 台湾0―3豪州（2026年3月5日 東京D）

24年プレミア12王者がいきなり崖っ縁に立たされた。C組で日本の最大ライバルとの呼び声が高かった台湾が、開幕戦でオーストラリアに0―3で完敗。曽豪駒（ソ・ゴウク）監督は「終わったことはすぐに忘れて、明日の相手にどう立ち向かうのか。どうやってベストをつくすのかを考えていきたい」と懸命に前を向いた。

アクシデントに見舞われた。強化試合で左脇腹を痛めたタイガース・李コウウの離脱が試合前に決定。昨季3Aで14本塁打、22盗塁を記録し、今季はメジャーでの活躍が期待される正二塁手を欠いて迎えた一戦だった。

試合でも悪夢に襲われた。プレミア12決勝で3ランを放ち、大会MVPに輝いた絶対的主将の陳傑憲（チン・ケツケン）が6回2死一塁で左手付近に死球を受けて交代。台湾メディアでは左手人さし指骨折という報道もあり、今後の出場は困難な状況だ。

エース格の徐若熙（シュー・ルオシー）が先発で4回無失点と好投しても、打線がオーストラリアの左腕3人の前に沈黙。平日午後にもかかわらず観衆4万523人のほとんどが台湾ファンで、三塁側に設置された特設ステージでは名物チアが躍動する後押しを受けながら、手痛い黒星発進を喫した。

6日も敗れれば、1次ラウンド突破の可能性は限りなく低くなる。指揮官は「日本の選手の個人のレベルは間違いなく世界でもトップクラス」と認めた上で「同じ試合会場に立てば、みんな同等な選手」と諦めていない。死に物狂いで立ち向かってくる台湾は、侍ジャパンにとって間違いなく脅威になる。（小野寺 大）