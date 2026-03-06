◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

国内女子ゴルフの２０２６年シーズンが開幕した。ルーキーの藤本愛菜（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９をマークし、首位と２打差の３位と好発進した。プロテスト合格後、デビュー戦での初優勝となれば１９８８年のツアー制施行後初の快挙。国内ツアー１６勝の上田桃子さん（３９）に憧れ、昨年の新人戦で優勝した注目株がデビュー戦Ｖへ突き進む。１７年以来の２勝目を狙う永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝が６７で回って単独首位。

全選手で今季第１号となるイーグルをプロデビュー戦で決め、藤本が大喝采を浴びた。前半の１８番パー５は第２打が強い追い風に乗って奥のバンカーへ。約２０ヤードを５８度ウェッジでふわりと浮かせ、そのまま転がって直接カップイン。「イメージ通りに入ってくれた」と笑顔がはじけた。

開幕戦初日。スタートの１０番ティーグラウンドでは「緊張で手がプルプル震えてた」と苦笑したが、１４番でピンそば１・５メートルにつけてバーディー。１８番まで５ホールで５つ伸ばし、「前半は全部完璧だった」と勢いに乗った。後半は２つ落としたが、首位と２打差３位。「前半のプレーは自信になる。（出来は）１００点に近い。すごくいい１日」と達成感をかみしめた。

憧れの上田さんを指導した辻村明志コーチ（５０）に３年前から師事。重いタイヤを引く、持ち上げる、スクワットなど２０種類以上の筋トレで下半身を強化した。多い時は一日３時間半鍛え「キツすぎて吐いたこともある。昭和的な感じだけど、スイングがブレない安定したショット作りにつながった」。この日も強風下で、フェアウェーキープ率は全体２位の８５・７％とショット精度が光った。

合格に２打届かなかった２４年最終プロテストの翌日に上田さんと練習。日米ツアーで活躍したレジェンドから多くの経験談や激励の言葉をもらった。１年後の昨年１１月に２度目の挑戦で合格し、同期選手が出場した翌月の新人戦で優勝。「去年より何倍も強くなった」と１９歳は成長著しい。

１０年にアン・ソンジュ（韓国）が日本ツアーデビュー戦で初優勝したが、プロデビュー戦の初Ｖならツアー初だ。「明日も緊張すると思うけど、予選通過してトップ１０を目指す。今年はシード権獲得とルーキー初優勝」とアマ時代にツアー出場６戦で最高２４位の藤本。実力と勢いがかみ合えば歴史的Ｖも夢物語ではない。（星野 浩司）

◆藤本 愛菜（ふじもと・あいな）２００７年２月２３日、福岡県鞍手郡出身。１９歳。父・裕基さんの影響で１０歳でゴルフを始める。沖学園高２年時の２３年国民体育大会優勝。２度目の挑戦となった２５年プロテストに３位で合格。同年の新人戦優勝。ＱＴランク２１位。目標の選手は上田桃子さん。日本ウェルネススポーツ大在学中。趣味はサンリオの人気キャラ「ハンギョドン」のグッズ集め。平均飛距離２５０ヤード。家族は両親と弟。１６０センチ、６０キロ。