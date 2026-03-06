タレントの岡田結実（25）が5日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。2月4日に第1子出産を発表したばかりのママだが、細切れ睡眠に悩んでいると明かした。

この日は「睡眠の悩みを解決したい人たちの夜会」のテーマで展開。岡田は子育てしながら仕事にも復帰。「赤ちゃんが生まれてから、ご飯食べる時間とか、ふぅ〜ってなる時間がない」と語った。

ある日の生活を追ったVTRでは、夜の11時に「子供が寝たので今から食べます」と夜ご飯を食べ、その後就寝しても夜泣きなどで4回起きる様子も。

岡田は「私だけではないと思うんですけど、家のこと全部終えて、“やった！寝られる、寝かしつけも終わった”と思っても、何か不安なんですよね。初期の頃は、ぶっ通しで起きたまま仕事にも行ったりしていた」と明かした。

MCのお笑いタレント・有吉弘行も2月1日のラジオで第2子誕生を報告したばかりだけに「大変だよね。神経も張っているからね。小さな音でも“あれっ”てなっちゃうし、静かなら静かで気になっちゃうしね」と共感していた。

岡田は昨年4月に一般男性との結婚を発表。お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右にとっては嬉しい孫誕生となった。

有吉は2021年に夏目三久さんと結婚。24年3月に第1子、今年2月に第2子が誕生したことを公表していた。