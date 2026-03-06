5日、サイバーセキュリティーの強化や連携を呼びかけるイベントが行われました。国際的な捜査にも携わったホワイトハッカーが、最新のサイバー攻撃事情を紹介しました。

このイベントはサイバー攻撃が相次ぐ中、セキュリティー対策について考えるためIT企業が主催し、小泉防衛相がビデオメッセージで「サイバーセキュリティーは、政府のみで成し遂げられるものではない」として、産官学の連携を呼びかけました。

AIの普及などを背景にサイバー攻撃は増加傾向にあり、狙われた企業や病院では、個人情報の流出や業務停止などの影響が出ています。

攻撃で流出した情報はどうなるのか、インターポールでサイバー犯罪を捜査したホワイトハッカーが最新事情を語りました。

GMOサイバーセキュリティbyイエラエ・福森大喜さん

「ダークウエブという普通の人はアクセスしないような領域、そこに情報を載せます。（情報の）身代金を払わなかったら、全ての情報をそこに公開するという流れ。日本を狙った攻撃が増えていますし、メールの攻撃が増えている。攻撃者も本当にAIを駆使しています」

攻撃で狙われやすいポイントがあるといいます。

「(リモートワークなどで)会社のネットワークにつなぐためのVPN、このVPNの装置が狙われるのが大部分」

攻撃側は素早く手法を変えてくるため、情報を守るためには素早いアップデートが必要だということです。