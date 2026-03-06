WBC日本代表でプロ野球オリックスの宮城大弥（24）の妹で女優の宮城弥生が5日、6日の20歳の誕生日を前に東京都目黒区の大円寺を参拝した。高校の卒業式、成人式に続く人生3度目の晴れ着姿を披露し「10代が終わって、一つの区切りになると思う。新しい気持ちで頑張りたい」とほほ笑んだ。

20歳になってやりたいことには「お酒を飲む」ことを挙げ「ハブ酒やオリオンビールを飲んでみたい」と沖縄出身らしい回答。「20歳になるとお酒の場に行く機会があると思う。そこで一層気を引き締めて、行動が変にならないように気をつけながら楽しみたい」と誓った。

6日は、WBC連覇を狙う侍ジャパンの初戦が行われる。前回大会に続き日の丸を背負う兄に「家族としても大きい存在。私もずっと背中を追いかけてきて、人として尊敬しているし野球選手としても応援している」と敬意を払う。自身が進学先に悩んだ際、「学費は俺が出すから、挑戦したかったら挑戦したらいい」と背中を押してくれた兄。「投手としてはチーム一丸になって頑張ってほしいですが、家族としては“ピッチャー返しが来たらどうしよう”とか、“デッドボールを当ててしまったらどうしよう”という思いもあります」と本音をのぞかせた。

兄はプロ入り後、オープン戦などで何度か弥生の誕生日に登板しているが、一度も黒星が付いたことがないという。「（今日の試合で）投げてほしい。三振を取っているところを見たい。それが誕生日プレゼントになったらすごく幸せ」と期待した。