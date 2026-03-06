第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。侍ジャパンは6日、台湾と1次ラウンド初戦を戦う。前回大会で14年ぶりの世界一に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）が、スポニチ本紙に独占メッセージを寄せた。故障で今大会は出場できないが「ネットフリックス」のゲスト解説者として準々決勝以降の参戦が決定。連覇へのキーマンや、ドジャースの大谷翔平投手（31）との知られざるやり取りも語った。（取材・杉浦大介通信員）

いよいよ連覇を目指す侍ジャパンの戦いが始まる。今回のメンバーであれば連覇できると期待しているし、確信もしている。ファンの一人として活躍を楽しみにしているよ。

3年前のWBCでは本当に素晴らしい経験ができた。みんなに名付けてもらった「たっちゃん」という愛称も大好きだった。今も初対面の人にはニックネームとして紹介している。

今大会も出場したかったけど、昨年10月に両かかとを手術して今はリハビリ中だ。手術を決める上で最もつらかったのは、WBCの出場を諦めなければならないことだった。

前回大会後に翔平（大谷）が着けていたグランドセイコーの腕時計をもらった。今回のWBCに侍ジャパンで出場しなければ「返さなければならない」という没収条件付きだった。返さないといけないかな？返してほしいと言われたら返すよ。彼は多分そう言わないと思うけど…（笑い）。

井端監督には手術が決まった時にすぐ連絡した。監督は理解し、前向きに受け止めてくれた。メンバーを考える時間が必要だと思ったから、できるだけ早く伝えたかった。

今大会にはWBCを配信する「ネットフリックス」のゲスト解説者として参加する。キャンプ地での練習やリハビリ後に（試合会場の）ローンデポ・パークまで車で向かう。準々決勝は解説することが決まっていて、決勝もやると思う。日本がプレーする準々決勝、決勝を担当できたら最高だね。

由伸（山本）から「いつ日本に来るの？」と聞かれたが、今回は日本には行けない。ただ、解説者を任されたから、侍ジャパンの近況はもちろんフォローしている。3年前は左脇腹のケガで出場を断念した誠也（鈴木）が参加していることが本当にうれしい。

キーマンを挙げるのは難しいが、近藤は大きな存在になると思う。吉田、翔平、誠也は米国でプレーしていてみんなが知っているけど、近藤を見たことがない人は多い。1〜3番のどこかで打線の流れをつくる存在になりそうな彼が鍵になるんじゃないかな。

翔平には邪魔をしたくないからまだ連絡はしていないんだ。ただ、名古屋でのフリー打撃の映像は見たよ。多くの選手がスマホで撮影していて、前回初めて翔平の打撃を見た時のことを思い出した。

前回は私が持ち込んだ「ペッパーミル」のパフォーマンスが浸透して最高だった。実は昨秋に翔平から“宿題”を出されたんだ。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズの直後だった。ワールドシリーズ進出をお祝いしたら、翔平から「新しいセレブレーションを考えろ」と返事が来たんだ。それから何も思いついていなかったけど、今、日本でみんながやっている「お茶たてポーズ」は私も気に入っている。また浸透していったらいいね。

日本のファンの方々には前回同様、連覇を信じて応援してほしいと思っています。決勝で再び米国と対戦したら盛り上がるだろうし、そうなれば私は迷いなく日本を応援するよ。28年のロサンゼルス五輪や、次回のWBCでは再び侍ジャパンの一員になりたい。心はいつでもチームと共にあるよ。（カージナルス外野手）

《120万円の高級モデル》大谷がヌートバーに贈ったグランドセイコーは、「エボリューション9コレクションSLGH005」で約120万円する高級腕時計。白樺をモチーフとしたダイヤルを備え、「白樺モデル」とも呼ばれている。

◇ラーズ・ヌートバー 1997年9月8日生まれ、カリフォルニア州エルセグンド出身の28歳。南カリフォルニア大から18年ドラフト8巡目（全体243番目）指名でカージナルス入団。21年6月にメジャーデビュー。母・久美子さんは埼玉県東松山市出身の日本人で、ミドルネームの「テイラー・タツジ」は祖父の榎田達治さんから。侍ジャパンでは「たっちゃん」の愛称で親しまれ、前回大会では全7試合に「1番・中堅」で出場し、打率.269、4打点、7四死球と攻守で優勝に貢献した。1メートル85、92キロ。右投げ左打ち。