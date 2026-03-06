俳優の谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ日曜朝の新情報番組「SUNDAYブレイク.」（前7・00）が29日にスタートする。谷原は「ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたい。時事ネタやスポーツ、エンタメなど『SUNDAYブレイク.』を見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています」と力を込めた。

また、オズワルドの伊藤俊介（36）が初めて情報番組キャスターに起用される。「フジテレビはやけくそです。知識も薄いです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください」と自虐気味にコメントした。

鋭い突っ込みに定評がある伊藤だが、度重なる寝坊など“遅刻の常習犯”としても知られる。先月17日にはTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演する予定が深酒で寝坊。放送に遅刻し、謝罪を行った。伊藤自身も自戒を込め「遅刻で謹慎になったことがあるような男ですし、僕も番組が始まる前に発表の段階で炎上する可能性もあると思います。サルだから仕方ないかと思って愛してください。出来得る限りあの手この手で頑張らせていただきます」と長い目で見ることを呼びかけた。

ただ、最近は起床時に大声を出すなど、地道な寝坊対策を実施中。前述のラジオの寝坊以外は1年ほど遅刻をしていないなど、改善が見られている。朝のレギュラー番組を得て、伊藤が生まれ変われるかにも注目が集まる。

番組には鈴木唯アナウンサー（32）も出演する。