ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは6日、台湾との初戦に臨む。先発のマウンドを託されたドジャース・山本由伸（27）のモノマネ芸人・山本申伸（もうしのぶ、41）が本紙の取材に応じ「世界一のピッチャーになってほしい」とエールを送った。

キリッとした目つきにすらりとしたユニホームの着こなし。青いグラブを手にすると、その姿は本家そのものだ。山本は名実ともに日本のエースとして活躍が期待される。申伸は「前回大会で優勝を決めて帽子とグラブを放り投げた大谷（翔平）さんみたいな、みんなの記憶に残るシーンを生み出してほしい。今回は由伸さんが胴上げ投手になって、優勝の瞬間をモノマネさせてほしい」と期待を寄せた。

モノマネを始めたのは2022年。当時勤務していたショーパブの客に「オリックスに君にそっくりないいピッチャーがいる」と声をかけられたことがきっかけだ。遊び半分でユニホームをそろえ、モノマネ動画をTikTokに投稿すると大バズリ。同年にオリックスが日本一、翌23年のWBCで世界一になり、山本の活躍とともに申伸の注目度も上昇。昨年のワールドシリーズMVPの活躍で仕事の依頼はそれまでの3倍に増加。現在はアルバイトがままならないほどの多忙ぶりだ。。

申伸にとって山本は「何もなかった人生に光をくれた神様」だという。「由伸さんが現役を続ける限り僕も仕事がある。一日でも長くモノマネさせてください」と切実なメッセージを送った。