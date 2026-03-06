フジテレビは6日、日曜朝の新たなニュース情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00、初回のみ7・30）を3月29日から放送すると発表した。MCに俳優の谷原章介（53）、スペシャルキャスターにお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）を迎え、週明けへの活力を届けるライブショーを目指す。

フジテレビが日曜朝の番組枠を刷新する。「SUNDAYブレイク.」は「月曜日へつながっていく」をコンセプトに、週明けの一歩が軽くなるような前向きな情報を発信するライブショーだ。

番組の顔となるMCには、平日朝の「めざまし8」や「サン！シャイン」でキャスターとしての地位を確立した谷原章介を起用。豊富な知識と誠実な語り口、そして6児の父として家事もこなす等身大の視点を活かし「時事ネタやスポーツ、エンタメなど『SUNDAYブレイク.』を見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています」と意気込む。

さらに注目を集めるのが、スペシャルキャスターとして参戦するオズワルドの伊藤だ。情報番組のキャスターは初挑戦となるだけに「フジテレビはやけくそです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください」と自信なさげだが、漫才で培った抜群の話術と独自の観察眼で、生放送に新鮮な風を吹き込む。

2人の進行を支えるのは、フジテレビの鈴木唯アナウンサー。飾らないキャラクターと鋭い瞬発力で、スタジオの議論を活性化させる役割を担う。

またスポーツコーナーは、「すぽると！」チームとのコラボにより制作。国内外を幅広く取材してきた強力な取材班による“最新かつ独自の素材”をもとに、その週もっとも熱い競技を深く、情熱的に届けていく。

番組タイトルの「ブレイク.」には、きっかけ、気持ちの切り替え、流行、ひと休みといった多彩な意味が込められている。日曜朝のひとときが、視聴者にとって一週間の原動力になるような、ポジティブな番組作りを目指していく。

なお、新番組の開始に伴い、長年放送されてきた「ボクらの時代」は3月29日に「日曜報道 THE PRIME」は同22日にそれぞれ終了する。また、谷原が現在出演中の平日朝の番組「サン！シャイン」も同27日に幕を閉じる。日曜朝を大胆に再編する同局の試みが、視聴者の週末の過ごし方をどう変えるか注目される。

▼谷原章介 平日の朝から日曜日の朝に移り「SUNDAYブレイク.」でMCを務めさせていただくことになりました。平日の時間とは違う時間の流れる日曜に、ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたいと思っています。時事ネタやスポーツ、エンタメなど「SUNDAYブレイク.」を見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています。一緒に進行していただくオズワルド伊藤さんの的確なツッコミと、鈴木唯アナウンサーの芯の強さは、間違いなく番組を面白くしてくれると思っています。皆さんのSUNDAYをブレイクさせてください！

▼オズワルド伊藤俊介 お世話になってます。オズワルド伊藤です。この度毎週日曜朝7時からの「SUNDAYブレイク.」にスペシャルキャスターとして出演することになりました。わかりますよ、みなさん。遅刻で謹慎になったことがあるような男ですし、僕も番組が始まる前に発表の段階で炎上する可能性もあると思います。フジテレビはやけくそです。知識も薄いです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください。サルだから仕方ないかと思って愛してください。至らぬ点がてんこ盛りの僕ですが、折角呼んでいただいたので、谷原さんや鈴木さんに助けられまくりながら、出来得る限りあの手この手で頑張らせていただきます。よろしくお願いします。

▼鈴木唯アナ 先日、谷原章介さんとオズワルド伊藤俊介さんにお会いしましたが、明るく楽しい朝の番組になる予感がして今からとても楽しみです。谷原さんはさすがの質問力で場を和やかにしてくださり、伊藤さんは谷原さんからのどんなむちゃ振りにも応えていらっしゃり、初対面とは思えないような抜群のコンビネーションを既に見せてくれました！まるで千本ノックのようなおふたりの掛け合いのテンポ感は必見です。私もおふたりに負けないよう食らいついていきたいです！そんな雰囲気の中でもニュース・スポーツ・エンタメとしっかり情報をお伝えし、月曜日からも頑張ろうと思えるような番組を目指していきますので、どうぞよろしくお願いします！