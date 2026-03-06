原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場を建設するには、自治体が手を挙げるのを待つ従来の姿勢では限界がある。

国の責任で候補地を探す転機となるなら歓迎したい。

経済産業省は、東京都小笠原村に対し、最終処分場の建設に向けた「文献調査」の実施を認めるよう申し入れた。離島の南鳥島での建設を想定している。

文献調査は、これまで北海道の寿都町と神恵内村、佐賀県玄海町で実施されており、小笠原村は４か所目となる。調査受け入れを求める議会の議決を待たず、国が先んじて調査実施を申し入れた、初めてのケースとなる。

南鳥島は国有地で住民がおらず、建設に有利とされる点が考慮されたのだろう。一方、本州とは１９００キロ・メートル離れており、費用がかさむ恐れがある。

文献調査は、地質に関する書類や論文などをもとに、火山の周辺など、明らかに建設に適さない場所を除外する目的で行う。調査には２年以上かかる。

文献調査が終わると、知事や市町村長の同意を得たうえで「概要調査」や「精密調査」に進む。

だが、文献調査を終えた寿都町や神恵内村を巡っては、北海道の鈴木直道知事が概要調査に進むことに反対している。

鈴木知事は、北海道電力・泊原発の再稼働には同意した。道内では半導体工場などの建設が進んでおり、電力の安定供給を重視した判断だろう。

原発の活用を続けるには、最終処分場建設は避けて通れない。各自治体の首長は、原発活用に伴う課題についても、地元の理解促進に努めてもらいたい。

安定した地層を持つ最適地を見つけるためには、できるだけ多くの候補地の中から比較することが望ましい。すでに建設地を選定済みのフィンランドやスウェーデンなども、６〜８か所の候補地から段階的に建設地を絞り込んだ。

高レベル放射性廃棄物は、深い地層内に埋設するのが世界でも標準的な方法だ。必ず国内に建設しなければならず、国が主導すべき課題にほかならない。

適地があれば、今後も国が、積極的に自治体に申し入れていくべきだ。市町村長が住民の反対などの矢面に立たされる負担を軽減することにもつながろう。

政府や、処分場建設を担う原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）が、粘り強く処分場の必要性を説く活動を続けることも大切だ。