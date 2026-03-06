中国経済は米国の圧力に負けずに発展したという自賛とは裏腹に、内実は、高成長路線をもはや維持できなくなっているのは明らかだ。

それを中国がようやく認めたに等しい。成長一辺倒だった中国経済は転機を迎えた。

中国の国会にあたる全国人民代表大会（全人代）で、李強首相が政府活動報告を行った。今年の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率目標を「４・５〜５％」とし、昨年の「５％前後」から引き下げた。

中国政府が成長率目標を引き下げたのは、２０２３年以来、３年ぶり。１９９０年代以降で最低の水準となった。

中国では長引く不動産不況で内需が低迷し、経済の減速感が強まっている。目標が高すぎると、達成のために過剰な生産や投資を招きやすく、これが過当競争やデフレ圧力の要因ともなってきた。

習近平政権は、そうした現実に即して、目標の小幅な引き下げを容認したのだろう。ただ、それでも目標達成は容易ではない。

李氏は報告で、人工知能（ＡＩ）や半導体といったハイテク技術で他国に依存しない「自立自強」を加速すると強調した。米国がＡＩ向けの最新半導体などの対中輸出規制を続けているため、対応を迫られているのが実態だろう。

外交では、「覇権主義・強権政治に断固として反対する」とした。一方で中国は、米国のベネズエラやイランへの攻撃について、トランプ米大統領を名指しで非難せず、友好関係にあるイランなどへの支援も控えている。

今月末に予定される米中首脳会談では、中国が唱える「平和外交」の中身が問われる。

全人代に提出された軍事予算案には、前年比７％増の約４３兆５０００億円が計上された。日本の来年度防衛予算案の約４・８倍にあたり、経済成長率を上回る軍備増強路線は変わらない。

習政権は、核・ミサイル戦力に加え、空母など水上戦力を拡充している。台湾の武力統一も視野に、米軍の接近を阻む戦略をさらに推し進める狙いなのだろう。

ただ、中国では、軍の最高指導機関である中央軍事委員会の制服組トップら２人が失脚し、７人で発足した軍事委に残るのは、トップの習国家主席を含む２人だけという異常事態に陥っている。

軍を巡る混乱について、今回の活動報告では一切言及しなかった。もともと不透明な中国軍の内部で何が起きているのか、疑念を抱かざるを得ない。