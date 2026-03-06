不動産大手の東京建物は戸建て住宅の分譲事業に再参入する方針だ。

同社は「ブリリア」シリーズのマンション販売が主体だが、都市部を中心にマンション価格が高騰し専有面積も減少傾向にある中、より広い住宅を求める客層を取り込む狙いがある。

東京建物は２０１５年まで戸建て住宅事業を手がけていたが、収益性が高い分譲マンション事業に集中するとして撤退していた。一方で近年、駅近で一定の面積を確保できるマンション開発の適地は減少している。同社は小規模な土地でも開発できる戸建て住宅を手がけることで、事業の幅を広げたい考えだ。

具体的には、東京２３区の駅から徒歩１０分以内の立地で、広さや内装にこだわった高級戸建て住宅を１億円台後半〜２億円台で販売する計画。第１弾は東京メトロ丸ノ内線沿線で２７年に販売予定の２戸で、約１０年ぶりの参入となる。将来的に年１００戸程度の販売を目指す。設計や施工などで大手ハウスメーカーと連携する。

都市部の新築マンションは人件費や建材費の上昇で販売価格が高騰する一方、価格を少しでも抑えるため専有面積を減らす動きがある。東京建物は共働きで世帯年収の多い家庭などを中心に、より広い戸建て住宅の需要があるとみている。

同社の２５年１２月期連結決算は、分譲マンションの引き渡し戸数減少などが響いて住宅事業が減収減益だった。