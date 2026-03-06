大阪ミナミの繁華街・道頓堀で２月、１７歳の少年３人が刃物で刺されて１人が死亡、２人が負傷した事件で、大阪府警は、殺人容疑で逮捕された無職岩崎龍我（りょうが）容疑者（２１）（大阪市住吉区）について、少年２人を負傷させたとする殺人未遂容疑で６日にも再逮捕する方針を固めた。

捜査関係者への取材でわかった。

捜査関係者によると、岩崎容疑者は２月１４日午後１１時５５分頃、大阪市中央区心斎橋筋の商業ビル１階の入り口で、同府八尾市の少年と同府柏原市のアルバイト少年の上半身を刺し、負傷させた疑いがある。

２人は現場ビルにいたところ、死亡した会社員鎌田隆之亮（りゅうのすけ）さん（奈良県田原本町）とともに岩崎容疑者に次々と刺された。

八尾市の少年は意識不明の重体となり、柏原市の少年も内臓を損傷して全治約３週間の重傷を負った。いずれも入院していたが、２人とも３月初めに退院したという。

岩崎容疑者は２人を刺す直前、鎌田さんと現場近くの遊歩道「グリ下」で接触。鎌田さんの知人女性に迷惑行為をした後、鎌田さんと現場ビルに移動してきたという。府警は翌１５日、鎌田さんに対する殺人容疑で緊急逮捕した。

岩崎容疑者は逮捕直後、「威嚇するつもりだった。殺意はなかった」と供述。その後は事件について黙秘している。