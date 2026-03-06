日本とカナダの両政府は、重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けて話し合う「経済安全保障対話」を新たに設置する方針を固めた。

高市首相が６日にカナダのカーニー首相と会談し、合意する。輸出規制の強化など経済的威圧を強める中国を念頭に、特定国に依存しない安定的な供給網の構築を進める狙いがある。

日本政府関係者が明らかにした。同対話には次官級が参加し、年内に初会合を開催する見通し。重要鉱物の供給網の強靱化を議論するほか、液化天然ガス（ＬＮＧ）やクリーンエネルギーの調達、人工知能（ＡＩ）研究などの分野で協力を推進する。

カナダは原油や天然ガスなどの資源が豊富で、銅、ニッケルといった重要鉱物の生産量も多い。カナダと日本は太平洋で結ばれ、中国が強引に進出する東・南シナ海を通過せず、安定的な輸入ルートの確保が期待される。

両首脳は会談で、イラン情勢についても意見交換し、事態の沈静化に向けた連携を確認する見通しだ。首相が進化を目指す「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力も確認する。日カナダ関係を包括的な戦略的パートナーシップに格上げし、幅広い分野で関係強化を進める考えだ。

カーニー氏は昨年３月の首相就任後、初めて来日する。カナダ首相の来日は国際会議を除けば、２０１６年以来、１０年ぶり。