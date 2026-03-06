谷原章介、新たに“日曜日”の朝の顔に「週明けへの活力を養ってもらえるよう」『SUNDAYブレイク.』でオズワルド伊藤と初タッグ【コメントあり】
フジテレビは6日、週末の新しいニュース情報番組として、29日から『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30から）をスタートすることを発表した。『めざまし8』『サン！シャイン』と、すっかり朝の顔として定着した谷原章介が、日曜日の朝に初進出する。
【写真】“ベスト・ファーザー賞”受賞に爽やかな笑顔をみせる谷原章介
谷原は情報番組のキャスターとして磨いた豊富な知識、どんな話題でも忖度（そんたく）せずに自身のコメントを発信する。さわやかかつテンポのよいスタジオ回しで、今度は『SUNDAYブレイク.』の舵を取る。
大相撲、野球、麺、時計、車など多趣味で、何にでも好奇心旺盛な谷原。だからこそ、ニュースからエンタメ、スポーツ、特集企画までしっかりとその魅力を伝えることができるほか、6児の父として日々の家事もこなしており、グルメや生活情報に特化した“谷原目線”の企画にも参加予定だ。俳優としての表現力とキャスターとしての誠実さを兼ね備え、ニュースの本質をやさしく丁寧に伝えられる谷原が、日曜の朝に特別な時間を作り出していく。
スペシャルキャスターに招くのは、情報番組のキャスター初挑戦となる伊藤俊介（オズワルド）だ。コメンテーターの経験はあるが、生放送の番組での挑戦は初となる。本人はこのオファーに「フジテレビはやけくそです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください」とコメント。
『M-1グランプリ2021』で準優勝を果たすなど漫才での確かな実力、トーク番組やバラエティー番組で見せる安定感のある話術、そして独自の視点と知識によって支持を集めてきた伊藤。初共演となる谷原との相性は？“異色のコンビネーション”が、日曜の朝に新鮮な風を吹かせる。本人は「至らぬ点がてんこ盛りの僕ですが…」と話すが、視聴者の目線に寄り添い共感できるコメントに期待だ。
谷原と伊藤をサポートしつつ、ニュースや情報の深層に迫るキャスターに、同局鈴木唯アナウンサーが決定。『めざましテレビ』のエンタメキャスターとして活躍する鈴木アナは、飾らないサバサバしたキャラクターと、持ち前の瞬発力で相手の懐に飛び込むインタビュースタイルが多くの視聴者から高い支持を得ている。軽部真一アナへの軽妙なツッコミも話題だったが、日曜の朝は谷原と伊藤にどう切り込むのか。
本番組が大切にするのは、明日からの一歩がほんの少しでも軽くなる、前向きな気づきやヒントになる情報を発信すること。ニュースや情報を点で終わらせず、その背景や理由、この先に起きる可能性を深掘りし、視聴者の皆さんが「あ、こう考えればいいのか」「こんなことに挑戦してみたい」「誰かに伝えてみたい」などと感じてもらえる番組を目指す。
スポーツは、『すぽると！』チームと協力して制作。最新ニュースはもちろん、大谷翔平選手を中心としたメジャーリーグのシーズンや、サッカーW杯などのビッグイベントに向けた継続企画を展開し、次週の放送に期待感を持てる内容を届けていく。
エンタメでは、月曜日に思わず誰かと共有したくなる最新情報に加え、番組独自の取材が光る企画も用意。さらに、次の1週間で起こりそうな動きを先読みする仕掛けも取り入れる予定だ。特集枠では、まだテレビでは詳しく取り上げられていない“時代の熱”を作り出す人々に密着したり、今後トレンドになりそうな現象に積極的に迫ったりしていく。他メディアとのコラボレーション企画も展開予定だ。
番組タイトルの「ブレイク.」にはさまざまな意味が込められている。「きっかけ」「気持ちの切り替え」「踏み出す一歩」「流行」「ひと休み」…。日曜朝のひとつのきっかけが、月曜日に向かうスイッチとなり、踏み出したその一歩が、1週間を乗り越える原動力になることを期待してのタイトルだ。これまでにない明るくポジティブなニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』に注目が集まる。
またこの番組の放送開始にともない、『ボクらの時代』（毎週日曜 前7：00）は29日、『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜 前7：30）は22日をもって放送終了する。
◆谷原章介
「平日の朝から日曜日の朝に移り『SUNDAYブレイク.』でMCを務めさせていただくことになりました。平日の時間とは違う時間の流れる日曜に、ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたいと思っています。時事ネタやスポーツ、エンタメなど『SUNDAYブレイク.』を見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています。一緒に進行していただくオズワルド伊藤さんの的確なツッコミと、鈴木唯アナウンサーの芯の強さは、間違いなく番組を面白くしてくれると思っています。皆さんのSUNDAYをブレイクさせてください！」
◆伊藤俊介（オズワルド）
「お世話になってます。オズワルド伊藤です。この度毎週日曜朝7時からの『SUNDAYブレイク.』にスペシャルキャスターとして出演することになりました。わかりますよ、みなさん。遅刻で謹慎になったことがあるような男ですし、僕も番組が始まる前に発表の段階で炎上する可能性もあると思います。フジテレビはやけくそです。知識も薄いです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください。サルだから仕方ないかと思って愛してください。至らぬ点がてんこ盛りの僕ですが、折角呼んでいただいたので、谷原さんや鈴木さんに助けられまくりながら、出来得る限りあの手この手で頑張らせていただきます。よろしくお願いします」
◆鈴木唯(フジテレビアナウンサー)
「先日、谷原章介さんとオズワルド伊藤俊介さんにお会いしましたが、明るく楽しい朝の番組になる予感がして今からとても楽しみです。谷原さんはさすがの質問力で場を和やかにしてくださり、伊藤さんは谷原さんからのどんな無茶振りにも応えていらっしゃり、初対面とは思えないような抜群のコンビネーションを既に見せてくれました！まるで千本ノックのようなおふたりの掛け合いのテンポ感は必見です。私もおふたりに負けないよう食らいついていきたいです！そんな雰囲気の中でもニュース・スポーツ・エンタメとしっかり情報をお伝えし、月曜日からも頑張ろうと思えるような番組を目指していきますので、どうぞよろしくお願いします！」
