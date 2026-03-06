［東日本大震災１５年］明日への道＜１＞

再建した一軒家に入った小さな保育室「いちごハウス」は、岩手県宮古市の住宅街にある。

子どもたちの笑い声が響くようになって４年目の春。この家庭的な保育室の運営には、３歳だった長男ら家族を津波で亡くし、失意の底にいた保育士の佐藤麻梨さん（４５）の「生きる意味」が込められている。震災後に授かった３人の弟たちにも伝えていく。

◎

佐藤さんは１５年前、田老漁港近くの沿岸部に暮らしていた。あの日は朝６時半頃、布団の中でスヤスヤ眠る長男の駿（しゅん）ちゃんの顔を見て家を出た。「頼むね」。母の小幡ユミさん（当時５７歳）に託して勤務先の保育園へ向かった。

大きな揺れの後、園児たちをすぐ園内の安全な場所に避難させた。夕方、仕事に出ていた夫と海から離れた場所で合流できたが、信号や街灯は消え、携帯電話はつながらない。三陸鉄道の線路をつたい、夫婦で流木や泥をかき分けながら自宅へ急いだ。深夜にたどり着くと、高さ１５メートル近いとみられる津波にのまれた自宅は跡形もなく、周囲のあちこちで火の手が上がっていた。

避難所を巡り、廃虚と化した街の中を捜し続けた。３日後、自宅から１５０メートルほど離れたがれきの下で、２人の遺体が確認された。駿ちゃんはユミさんの胸の中に大事に抱かれた状態で、あの朝と同じきれいな寝顔をしていた。「おばあちゃんが、守ろうとしてくれていたんだ」。間もなく曽祖母の鳥居ユキさん（当時９６歳）も見つかった。

◎

夫と身を寄せた常運寺では、食べ物が喉を通らず、足にくぎが刺さっても気づかないほど心身が疲弊していた。４月に仕事へ復帰したものの、体重は２０キロ落ちた。職場へ向かう車を運転しながら「このまま壁にぶつかってしまえばいい」と思ったこともある。震災から２年間の記憶はあまり残っていない。

ただ、子どもの頃から顔なじみの住職に受けた教えが、不思議と心にとどまっていた。

「三度の飯を食え。日の光を浴びろ。眠れなくても横になれ」

仮設住宅で暮らしているとき、阪神大震災で大切な人を失った遺族のブログを読んだ。

「忘れることはない。悲しみとともに生きていく」

もがきながらも、住職や同じ境遇の被災者の言葉に救われ、自分が生かされた意味を考えた。もう一度子を持つことで、駿ちゃんと過ごした時間の尊さを感じたいとも思った。

４度の不妊治療を経て、次男優駿（ゆうしゅん）君（１２）、三男慶駿（けいしゅん）君（７）、四男凰駿（おうしゅん）ちゃん（４）が生まれた。夫と相談しそれぞれに長男の名「駿」の字を入れた。

「おばあちゃんに似て、駿はおっとりした性格だったんだよ」。ショベルカーのおもちゃでよく遊んでいた駿ちゃんの毎年５月の誕生日には、ケーキを囲み、思い出話に花を咲かせる。生きた証しは、３人の弟たちの胸にも刻まれていく。

生きる意味、それは「当たり前のことがいちばんの幸せ」

保育士を続けて４０歳を過ぎた頃、思い切った決断もした。一人一人に愛情を注げるこぢんまりとした保育室をつくり、支えてくれた地域へ恩返しをする――。高台の自宅を改築して２０２３年４月に開設。現在は０〜３歳の子ども５人を預かる。子どもと同じ数の保育士らが働く。「いっぱい抱っこし、めんこがる。記憶に残らないかもしれないけど、心には通じる」。駿ちゃんが好きなイチゴが、保育室の名称に入れられた。

佐藤さんはいま、子どもたちに生きる意味の一つを伝えている。

「三度のご飯が食べられる当たり前のことが、いちばんの幸せなんだよ」

（宮古通信部 福守鴻人）

◇

忘れられない「３・１１」がまた来る。癒えない傷を抱えながらも、前を向いて歩む被災地の人々を追う。