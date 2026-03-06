［東日本大震災１５年］復興の岐路＜１＞

東日本大震災から１５年。

被災者支援が分岐点にある。これまで４２兆円が投じられた復興事業は、岩手、宮城県のインフラ整備に一区切りがついたとして２０２６年度から福島県に重点を置く５年間の「第３期復興・創生期間」に入る。岩手、宮城では見守り活動や心のケアなどへ充てる交付金も今年度限りで大幅に削減され、関係事業の５割が廃止となる。この１５年で得た教訓をどう生かしていくべきか考える。

「津波で死んだ妻を思うとつらくなる。血圧が高く持病もあるし、知った顔がいなくなる心配は大きい」

盛岡市南青山町の災害公営住宅に一人で暮らす橋本正喜さん（７８）が表情を曇らせた。犠牲者追悼の灯籠作りイベントに参加するのが２月の恒例だが、将来への不安がよぎった。

震災の日、岩手県釜石市のアパート２階自室から妻の美恵子さん（当時６２歳）と外に飛び出し、屋上へと階段を駆け上がる途中、高さが８メートルを超えるとみられる津波にのまれた。橋本さんはガス管を必死につかんで助かったものの、美恵子さんは半年後に遺骨となって戻ってきた。

長男宅に身を寄せても、喪失感や慣れない土地の暮らしに引きこもりがちだった。５年前に災害公営住宅に入ると、被災者支援にあたる「もりおか復興支援センター」の相談員の呼びかけで、灯籠作りにも参加するようになった。入居者とのつながりが生まれ、生きがいも感じていた。

だが、橋本さんら被災者たちに寄り添ってきたセンターは今年３月末で廃止となる。国の「被災者支援総合交付金」が打ち切られ、年間５０００万円ほどの運営費確保が難しいためだ。

この災害公営住宅では被災者６４世帯１０９人が生活し、２割が単身世帯で高齢者も多い。休日や夜間を除き４人の相談員が交代で常駐し、月１回の戸別訪問や交流の催しを進めてきた。民間の助成を受けて継続を模索するが、規模の縮小は避けられない。相談員の藤沢久美子さん（５０）は「支援が必要な人はまだいる」と語る。

１６年度から続く被災者支援総合交付金は、最大２０都道府県の７３自治体が対象となったが、近年は被災３県が中心で、「復興途上」を理由に維持される福島に対し、岩手、宮城は大幅削減となる。読売新聞の調査では、岩手と宮城の計１４自治体の３５事業のうち、生活再建支援員の派遣、放課後の居場所作りなど１９事業が廃止となる見通しだ。

政府は１５年間で、宅地造成や防潮堤などのインフラ整備に１３・６兆円、原子力災害対応に８・７兆円、被災者の支援に２・３兆円を投じた。３０年度までの新たな５年間の予算は計１・９兆円程度で、うち８割超を福島県に費やし、福島第一原発事故で出た除染土の処分、住民帰還の促進などに充てる。岩手、宮城県の復興局は今年３月末に閉鎖され、復興事業は福島との違いがより明確になる。

昨年までに岩手、宮城、福島の災害公営住宅や仮設住宅で孤独死が確認されたのは計９７３人（警察庁統計）。ここ数年は年間６０〜７０人台で推移する。２４年度には３県の「心のケアセンター」が受けた相談は計１万６２４９件に上り、仙台市が実施した災害公営住宅の入居者健康調査で、心的ストレスなどから「専門家への相談が必要」とされた人の割合は前年度比０・６ポイント増の９・９％だった。依然として被災者が孤立の問題、心身の悩みを抱えていることがわかる。

岩手県では災害公営住宅の９自治会が１月、県に支援継続の要望書を提出した。呼びかけ人で大船渡市の県営みどり町アパート自治会会長の飯島真由美さん（５８）は「自立のためできることはしてきたが、被災に終わりはなく、支援縮小は不安を感じる」と言う。