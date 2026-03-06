フジ『サン！シャイン』3月末で放送終了を発表 MC・谷原章介は“日曜日”の朝の顔に
フジテレビは6日、朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）が、3月27日の放送をもって終了することを発表した。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
同番組は、前番組の『めざまし8』に続き俳優の谷原章介がメインキャスターを務める形で2025年3月3日にスタート。谷原のほか、武田鉄矢、カズレーザー（メイプル超合金）がスペシャルキャスターとして出演していた。
谷原は、6日に発表された新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30スタート）で、29日から日曜日の“朝の顔”としてMCを務める。
