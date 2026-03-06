GACKTのポストが話題に

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組に所属先から贈られた「報奨金2000万円」が安すぎると、歌手のGACKTが持論を述べた。これに賛否を含め、さまざまな意見が寄せられている。

GACKTは5日、自身のXでりくりゅうの2人に所属先から報奨金が2000万円ずつ贈られるという記事を引用。自身のスタッフがこのニュースに「すごーい！ 2000万！」と言っているのを聞いて「正直ゾッとした」といい、「世界一を取った二人に2000万円。称えるのはいい。だが、、、人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？」と問題提起した。

こう訴えたGACKTは「世界一を取りに行くということ」について持論を展開。「それは『好きだから』や『趣味だから』で到達できる世界じゃないことくらい、どんなバカでもわかるはず。青春を削り、膨大な時間を注ぎ込み、文字通り人生を削って辿り着く場所。もちろん、人生を賭けてもそこに辿り着ける人間はほとんどいない。だからこそ思う。その人生を賭けた代償を考えれば これ、安すぎないか？」と述べた。

さらに、アスリートは短い現役生活で怪我やアクシデントにより選手生命を突然絶たれるリスクがあること、その中でほとんどの選手が道半ばで諦めなければいけない現実があり、この金額で子供たちが憧れる世界になるか疑問であることに言及。

「トップを作りたいなら、、、夢を追う意味や価値を次の世代に伝えたいのなら、拍手や称賛だけじゃ足りない。国も企業も、【覚悟のある評価】を示すべきじゃないか？ 世界一に対する評価がこの程度なら、『夢を追え』と子供に言う資格なんて大人には存在しない。こんなことを考えるのが、ボクだけじゃないことを切に願うよ」というメッセージとともにポストを締めくくった。

舞台は違えど、プロの世界で生きるGACKTらしい視点。投稿には「素敵な考え」「同じ意見です」「荒川静香さんの時に同じ事思った」という賛同の声の一方で「十分、大金でしょ」「木下グループにめちゃくちゃ失礼だよね」という否定的な声も多く見られた。

通常、メダリストは所属先以外にJOCからの報奨金も贈られる。また、スポンサーからは日ごろからさまざまなサポートを受けており、一概に報奨金だけで測れない側面もある。フィギュアスケートの場合、メダリストになればアイスショーなどの出演も増えやすい。

りくりゅうと同じ所属先だった卓球の水谷隼さんは「2000万めっちゃ嬉しい」とし、「ニュースにはなりませんが年間で2000万の何十倍も日々の練習代、コーチ代、トレーナー代、食費、家賃、遠征費など負担していただいてます」と所属アスリートとしての実体験も述べた。



（THE ANSWER編集部）