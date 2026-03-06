菜那さんのインスタグラムに初登場

冬季五輪のスピードスケート女子で合計10個のメダルを獲得した高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、今週末の世界オールラウンド選手権を最後に現役引退の意向を表明した。姉・菜那さんは自身のインスタグラムでコメントを寄せたが、公開された写真に一緒に写っていた1人の男性に注目が集まっている。

高木の引退意向表明を受け、菜那さんは自身のインスタグラムを更新。「お姉ちゃんは妹の応援をするために オランダに行ってきます」などとつづって公開した写真には、兄の姿も写っていた。

「兄の影響で始めたスピードスケート。 いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ」とも記した菜那さん。ストーリー機能では「もしかして兄は私のInstagram初登場？」とし、「私と美帆だけだと顔が似てないからあまり姉妹には見えないけど兄がいると兄妹に見える でも美帆と兄が似てるよねと思う」とした。

兄を含めた3ショットにはファンも反応した。

「お兄ちゃん、『人の良さ』がお顔に表れています」

「アニキも似てるね！」

「兄貴がちょうど妹2人の中間の顔で納得しました！」

「やっぱ似ている」

「なんてステキな3ショット」

高木は自身のインスタグラムで「これからのことや細かいことは、帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています」と説明している。



（THE ANSWER編集部）