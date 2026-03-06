俳優の志尊淳（３１）が、４月１２日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜・後１０時３０分）に主演することが５日、分かった。本作が、民放ＧＰ帯（午後７時〜１１時）ドラマ初単独主演となる。

秋元康氏（６７）が企画を務める本作は、日韓をまたぐ波乱万丈の純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年（志尊）が、２３年ぶりに戻った日本で医師の女性と惹（ひ）かれ合っていく。

志尊は財閥の後継者と目されながらも、養父の死を契機に家を追い出される主人公ミンソクを演じる。韓国ロケを行い、韓国語の演技に初挑戦し「韓国語が多い、こんなはずじゃなかった！と思った」と率直に告白。同国のことわざで「どんな困難も、何度も挑戦すれば必ず成功する」という意味を持つタイトルにちなみ、「韓国語も大変ですが、へこたれないでやり抜きたい」と不屈の精神で挑む。

秋元氏は「志尊さんとは、いつか仕事をしてみたいと思っていたのでとても楽しみ。『諦めない』って大切だなと思っていただける作品になる」とコメントしている。