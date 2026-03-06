侍ジャパン・宮城大弥投手の妹で女優の宮城弥生（２０）は５日、東京・目黒の大圓寺で晴れ着姿を披露し、６日のＷＢＣ・台湾戦を控える兄に「勝っているところを見たい」とエールを送った。

茶色の振り袖を着こなした弥生は、２０歳の誕生日と重なったＷＢＣ初戦を心待ちにしている。「緊張を楽しみながら投げてほしい。それが誕生日プレゼントになったらすごく幸せ」と期待した。

弥生の誕生日に兄が登板して負けたことは、プロ入り後は一度もないという。昨年の誕生日に兄からプレゼントされた金のネックレスを、「願掛け」として身につけて応援する。試合前には激励のＬＩＮＥも送るつもりだ。家族の立場としては「ピッチャー返し（の打球）が来たりデッドボールを当てちゃったらどうしよう、という不安や緊張はある」と本音ものぞかせた。

兄の性格を「黙々とやるべきことをこなし、周りに流されない」と分析する。自身も２０１９年に兄がオリックスにドラフト１位指名されたことを機に、「人に勇気を与えられる仕事がしたい」と女優を志望。女子野球選手を演じた２４年の舞台「青空メロディーズ〜Ｗｅ ａｒｅ ｂａｓｅｂａｌｌ ｇｉｒｌｓ！！〜」では兄からカーブの握りを習った。現在はＹｏｕＴｕｂｅで元ヤクルト・宮本慎也氏らと共演するなど野球の魅力も広めている。

左腕としてＷＢＣでのフル回転が期待される兄に「三振を取ってるところを見たいけど、ホームランを打たれるよりは引っかけさせてゴロでアウトにするとか、チームの連係で失点を防いでほしい」。世界の舞台でも“不敗神話”が続くことを信じている。（堀北 禎仁）

〇…大手芸能事務所・ホリプロに所属する弥生の目標は、ドラマや映画、舞台で主演を務めること。「人の心を動かせるような俳優になりたい」と意気込んだ。事務所の先輩・鈴木亮平（４２）との共演を熱望し「目の動きや呼吸、役に入り込む姿勢が印象に残っている。近くで学びたい」。２０歳を迎え、お酒の場では気を引き締めたいとしながらも「ハブ酒かオリオンビールを飲んでみたい」と沖縄出身らしい一面も見せた。

◆宮城 弥生（みやぎ・やよい）２００６年３月６日、沖縄生まれ。２０歳。２３年３月のＷＢＣで注目されたのをきっかけに芸能界入り。昨年は日本テレビ系連続ドラマ「なんで私が神説教」や、演出家で俳優の宅間孝行が主宰する舞台「くちづけ」などに出演。１６３センチ、血液型ＡＢ。