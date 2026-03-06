第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が５日、幕を開けた。２連覇を狙う侍ジャパンは６日１９時に１次ラウンド（Ｒ）初戦・台湾戦（東京Ｄ）を迎える。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でのスタメン出場が濃厚。これまで一度もない“開幕弾”に期待が集まる。先発のマウンドに上がる山本由伸投手（２７）とのドジャース・コンビで、世界一の歓喜をもたらす。

いよいよ世界一への道がスタートする。侍ジャパンの戦いは、大谷が号砲を鳴らす。文句なしのチームの顔は、台湾戦に「１番・ＤＨ」での出場が濃厚。プレーボール直後に打席に立ち、チームに勢いをもたらす打撃が期待される。

この日の都内での非公開練習には山本とともに姿を見せず、独自の調整に励んだもようだ。４日の会見では、１番打者だった場合の初戦の１打席目について「出塁することが一番大事だと思うので、（バットを）振ることだけじゃなくてしっかり見極めた上で仕事ができればなと思います」と少し控えめに意気込んでいた。ただ、もちろん最高の結果は本塁打。侍ジャパンのＷＢＣでの先頭弾は０６年イチロー、１３年鳥谷、１７年山田が放っているが、初の初戦先頭弾への期待感が膨らむのは、大谷だからだ。

昨季は自己最多、１２本の先頭弾を放った。台湾戦は、日本が先攻になる。１回表にアーチを描いて、自らの提案がきっかけとなった「お茶たてポーズ」を披露すれば、チーム、日本中が一気に盛り上がるのは間違いない。これまで日本ハム時代からレギュラーシーズンでの開幕戦アーチはないが、世界最高の打者にとってみれば、難しいことではないはずだ。

米国でのオープン戦では３打数１安打、京セラＤでのオリックス、阪神との強化試合も５打数無安打。キャンプ中のライブＢＰ（実戦形式の練習）でも１０打席立ったがサク越えはない。それでも「体がまず状態良く、けがなくここまで来ているので、現段階では十分満足してます」と手応えをつかんでおり、今季初アーチの予感はある。

初戦から最強コンビがそろってグラウンドに立つことも心強い。先発のマウンドに立つのはド軍の同僚でもある山本。大谷と山本が同じユニホームを着た２３年ＷＢＣ、２４、２５年のドジャースはいずれも頂点に立った。投打の中心の２人が本来の力を発揮すれば２連覇は近づく。

対戦する台湾は、プレミア１２の王者ながら、開幕戦でオーストラリアに完封負け。１次Ｒ突破へは後がなくなり、捨て身の戦いを仕掛けてくるだろう。井端監督は「（台湾は）やっぱり投手力は非常にいいので。やっぱり粘り強いですしね。先制したいなっていうふうには思っています。気後れせず、プレーボールから全力でいけるようにしたい」と大谷が打線に着火することを願った。頂点までは７試合。最強の切り込み隊長が一気にチームを上昇気流に乗せる。（安藤 宏太）

◆大谷の開幕戦 これまでレギュラーシーズンの開幕戦は１３〜１７年の日本ハム時代を含めて本塁打はなし。２３年以降は３年連続で安打を放っており、２４年からは２年連続でマルチ安打を放っている。２３年のＷＢＣ初戦・中国戦も先発登板しながら４打数２安打２打点、２四球。オープン戦の開幕戦では２４、２５年に本塁打を放っている。