巨人の戸郷翔征投手（２５）が５日、ＷＢＣの初戦を６日に迎える侍ジャパンへエールを送り、次回大会への思いを語った。２３年の前回大会で侍ジャパンの一員として世界一をつかんだ右腕は、再び大舞台に立つことを目標に、まずは今季の復活を目指す。（取材・構成＝水上 智恵）

戸郷は少年のように目を輝かせながら世界一に輝いた光景を思い返した。侍ジャパンは６日に台湾戦を控える。前回大会で世界一メンバーとなった背番号２０は、純粋にその瞬間を待ちわびていた。

「強化試合とかも見ていましたけど今年は特にメジャーの選手が多いですし、規格外な選手が多い。やっぱり日本のレベルの高さを感じますし、投手のレベルもやっぱりすごい。大谷さんのチームを盛り上げる、鼓舞するうまさを感じますし。すごくいい大会になればいいなと思います」

強化試合でドジャース・大谷の提案がきっかけとなった「お茶たてポーズ」が侍に浸透し、一体感を生んでいる。今回は巨人から大勢が唯一の選出。また、元同僚の菅野や岡本も名を連ねる。

「すごい楽しみにしている大会なので、出たかった気持ちはありますけど、大勢さんには頑張ってくださいって話はしました。けがをせずに帰ってきてほしい」

２３年のＷＢＣでは第２先発の役割を担い、２試合に登板。決勝の米国戦では主将・トラウトや、大会最多タイ（５本塁打）のターナーから空振り三振を奪うなど、２試合で計５回２安打１失点、防御率１・８０と貢献した。

「ＷＢＣに初めて選ばれて気合が入ってましたし、今でもあの決勝で投げることを想像すると、ゾッとします。何も知らない状態だったから逆によかったのかもしれないですね」

大舞台の経験や仲間との交流から多くのことを学び、成長につなげてきた。

「もちろん国を背負って戦う意味はすごく大きいと思いますし、そこでの経験は何ものにも代えがたいものなので。今年はダルさんも（アドバイザーとして）来てくれていますし、コーチたちもすごい経歴の方が多い。いい刺激になりますよね」

昨季は２度の２軍降格も経験して８勝９敗、防御率４・１４に終わり、侍ジャパンのユニホームに袖を通すことはかなわなかった。

「あのユニホームには着た人にしか分からない感情があると思う。でも、もちろんまた機会があるように頑張りますし、これからも精進していこうと思います」

この日はＧ球場でブルペン入り。リリースポイントを下げたフォームで実戦を想定しながら約７０球を投げた。

「年々、一日の大切さは感じます。自分の持っている１００％を毎日達成できればより進化できる。そういうところがより重要だと思います」

また日の丸を背負うその日まで―。侍の連覇を願いながら、戸郷も腕を振っている。

◆戸郷の２３年ＷＢＣ 第２先発の役割を担い、２登板計５回を２安打１失点で防御率１．８０。１次Ｒの中国戦は３回７奪三振１失点。米国との決勝戦では主将トラウト、大会最多タイ５本塁打のターナーから空振り三振を奪うなど２回無安打無失点で２Ｋと好投した。