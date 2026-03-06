オリックス・山岡泰輔投手（３０）が、２６年“本拠地初登板”でのチェック項目を明確にした。プロ１０年目で先発再転向している右腕は、６日のオープン戦・巨人戦（京セラＤ）で先発予定。今季最多の７０球程度が見込まれ「本当に長い回（を投げること）が結構久しぶり。どれくらい（の強度で投げればスタミナが持つか）ってところの確認のためにも、ペース配分はしない」とテーマを設定した。

前回２月２５日の練習試合・ロッテ戦（ＳＯＫＫＥＮ）では、３回２安打１失点。「いい感じには上がってきていると思う。ちょっとしたコントロール、各球種の精度がもう少しかな」と現状を分析し、今季３度目の実戦登板では直球とチェンジアップを合わせた新球「真っチェ」を含めた全球種を試す予定だ。また、今季より京セラＤの人工芝がリニューアル。「（ＺＯＺＯ）マリンみたいな感じ。打球が死ぬ感じはしたので、バント処理とかは遅れないように」と、マウンドからの景色とともに確かめるつもりだ。

１９年には１３勝４敗で最高勝率のタイトルを獲得。「負けないように投げていくだけ」と目標の開幕ローテ入りへ、心技体を整えていく。