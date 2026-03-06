◆オープン戦 ソフトバンク５―１ヤクルト（５日・みずほＰａｙＰａｙ）

低弾道のライナーを右翼ポール際に突き刺した。ソフトバンク・秋広優人内野手（２３）が２回１死、吉村のスライダーを捉え、両リーグ単独トップとなる先制の２号ソロだ。「ＮＰＢ＋」による打球速度はメジャークラスの１８１・９キロを計測。「自主トレ、キャンプから取り組んでいることを打席で体現できている」と、巨人から移籍２年目のロマン砲が胸を張った。

２月２３日に行われた侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）でも右越えへ３ランを放っており、今春の対外試合は早くも３本塁打目となった。オープン戦は４試合で８打数４安打の打率５割。強く振ることだけではなく、３四球とボールの見極めもできている。

２５年終了後、４度の本塁打王を誇る山川に弟子入りした。体重移動を効果的に使って飛距離を伸ばすため、右足を上げるフォームに変更。１月は古巣の先輩・坂本の沖縄自主トレにも参加し、バットを振り込んだ。小久保監督も「打った瞬間でしたね。キャンプのフリー打撃を見ていても良かったですけど、去年とは打球速度も全然違う」と成長に目を細めた。

秋広が守る一塁と外野には山川や柳田、中村晃らが控えており、選手層の厚さは１２球団でも屈指だ。目標の開幕１軍へ向け、まだまだアピールが必要。「（巨人時代も）開幕が近づくにつれて、打てなくなるのも経験した。継続できるように頑張りたい」と前を見据えた。２６年こそ“覚醒の予感”で終わらせたくはない。（島尾 浩一郎）