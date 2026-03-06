俳優谷原章介（53）がフジテレビの日曜朝の顔になる。同局系で29日から開始の生放送ニュース情報番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）でMCを務めることが5日、発表された。

番組では、週末に1週間の出来事を振り返るだけではなく「今起きている理由」や「このあと注目すべきポイント・展開」を、時に専門家を交えながら出演者全員でじっくり考え議論していく。スポーツは、同局の番組『すぽると！』チームと協力して制作。最新ニュースはもちろん、大谷翔平選手を中心としたメジャーリーグのシーズンや、サッカーW杯などのビッグイベントに向けた継続企画を展開し、次週の放送に期待感を持てる内容を届ける。

過去に「めざまし8」、「サン！シャイン」とメインキャスターを歴任した谷原が経験を生かして新番組のかじを取る。また、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介（36）がスペシャルキャスター、同局アナウンサーの鈴木唯（32）がキャスターを務める。

谷原は「ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたいと思っています。時事ネタやスポーツ、エンタメなど、見ていただければ月曜日の準備は万端。そんな番組にしたいと思っています。皆さんのSUNDAYをブレイクさせてください！」と熱意たっぷりに意気込んだ。情報番組のキャスター初挑戦の伊藤は「フジテレビはやけくそです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください。あの手この手で頑張らせていただきます」とコメントを寄せた。

同番組開始に伴い、これまで放送されていた「日曜報道 THE PRIME」が22日、「ボクらの時代」が29日をもって終了することも発表された。