「日本サッカー界が緊迫」日本を激震させた“悲報”に韓国も騒然「エースを襲った」「さらに痛手」
日本サッカー界に激震を与えた一報がもたらされたのは木曜の朝だ。
現地３月４日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦（０−１）で、ブライトンの三笘薫が負傷したのだ。
開始12分、ペナルティエリア内にドリブルで持ち込んだ際にタックルを受けた日本代表アタッカーは、左足首をひねって、そのままピッチに倒れ込む。苦悶の表情を浮かべながらも起き上がり、足を引きずりながら前半終了までプレーしたものの、ハーフタイムで交代となった。
ファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後の会見で、「今はCTスキャンの結果を待たなければならない。詳細を言えるのはそれからだが、大きな怪我ではないと思う」とコメント。重傷ではないようだが、状態が気掛かりだ。
久保建英、遠藤航、南野拓実、町田浩樹、伊藤洋輝、板倉滉ら故障者が続出している日本代表にとっても、心配なニュースと言えるだろう。
日本が誇るエース級アタッカーの負傷に韓国のメディアも騒然。『スポーツ京郷』は「日本サッカー界が緊迫。三笘も？アーセナル戦前半で交代、足首の負傷が懸念される」と報じた。
「日本のサッカーファンは再び緊張状態にある。代表チームを悩ませてきた怪我が、今度はエースを襲った。プレミアリーグのスター選手、三笘薫が負傷のため、早々に交代となったのだ」
また、『BEST ELEVEN』は「三笘も負傷。北中米ワールドカップで優勝を目指す日本代表を、怪我の連鎖が苦しめている。主力選手の故障が相次ぐ日本代表は、さらに痛手を負った。もう一人のエース、三笘薫も負傷した」と伝えている。
「すでに南野拓実、遠藤航など代表チームの中心選手たちが深刻な負傷で戦線から離脱した状態だ。久保建英も怪我で試合に出場できない。このような状況でエース級選手として評価される三笘まで離脱することになれば、北中米ワールドカップを控えた日本は、正常な陣容を組むのが難しくなる可能性がある」
三笘が早期復帰できるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン
