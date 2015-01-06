タレントの西村知美（55）が5日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。10代の頃から40年以上悩まされていることを明かした。

この日は「睡眠の悩みを解決したい人たちの夜会」のテーマで展開。西村はいびきに悩まされていると明かし、娘は母のいびきのせいで「なかなか寝れないということが良くあります。狼が夢に出てきて、狼のうなり声が母のいびきだったことがありました。かなりストレスに感じるくらい」と証言。

また、就寝中のVTRではいびきに加え、睡眠時無呼吸症候群も併発していることが分かった。ともに気道がふさがれることで起きるもので、脳への酸素不足により心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる重大な病気と説明された。

西村は自覚は「まったくないです」と驚きの表情。肥満や飲酒の生活習慣に由来するとされているが、西村は細身で飲酒もしないという。睡眠の専門医「東京むさしのクリニック」橋本将吉院長によれば、もともとの骨格が小さく気道が狭く、通常の人より舌が長いため気道をふさぎやすいと説明された。さらに更年期も筋肉が緩みやすくなり、いびきが強くなることもあるという。

西村は横向きに寝ることを勧められ、オーダーメイド枕を作って寝たところ症状の改善が見られた。