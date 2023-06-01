ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１０２０ドル安 ナスダックも１．１％の大幅安
NY株式5日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 47719.19（-1020.22 -2.09%）
ナスダック 22565.89（-241.59 -1.06%）
CME日経平均先物 54115（大証終比：-1025 -1.89%）
欧州株式5日終値
英FT100 10413.94（-153.71 -1.45%）
独DAX 23815.75（-389.61 -1.61%）
仏CAC40 8045.80（-121.93 -1.49%）
米国債利回り
2年債 3.587（+0.039）
10年債 4.129（+0.033）
30年債 4.738（+0.004）
期待インフレ率 2.327（+0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（+0.091）
英 国 4.542（+0.101）
カナダ 3.337（+0.061）
豪 州 4.798（+0.051）
日 本 2.153（+0.043）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝81.09（+6.43 +8.61%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5076.50（-58.20 -1.13%）
ビットコイン（ドル）
71188.13（-2152.75 -2.94%）
（円建・参考値）
1122万8504円（-339553 -2.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
