NY株式5日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　47719.19（-1020.22　-2.09%）
ナスダック　　　22565.89（-241.59　-1.06%）
CME日経平均先物　54115（大証終比：-1025　-1.89%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10413.94（-153.71　-1.45%）
独DAX　 23815.75（-389.61　-1.61%）
仏CAC40　 8045.80（-121.93　-1.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.587（+0.039）
10年債　 　4.129（+0.033）
30年債　 　4.738（+0.004）
期待インフレ率　 　2.327（+0.033）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（+0.091）
英　国　　4.542（+0.101）
カナダ　　3.337（+0.061）
豪　州　　4.798（+0.051）
日　本　　2.153（+0.043）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝81.09（+6.43　+8.61%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5076.50（-58.20　-1.13%）

ビットコイン（ドル）
71188.13（-2152.75　-2.94%）
（円建・参考値）
1122万8504円（-339553　-2.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ