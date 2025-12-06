松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は2日目を迎える。二次予選の注目は12R。犬伏湧也の番手で松本貴治が取りこぼせない。

地元エースの松本が中心。初日は早めに捲って2着と動きは悪くなかった。ここは犬伏の番手。犬伏が抜群のスピードで一気に出切ってしまえば、松本がゴール前で差し切る＜5＞＜1＞が大本線だ。今村が3番手。岡崎はうまく位置を取って捲り狙いか。中嶋が思い切って駆けると杉森が浮上。

＜1＞犬伏湧也 判断が難しかった。余裕はあったし悪くはない。自力で。

＜2＞西村光太 作戦通りだったので力負けです。脚はたまっていて最後は外を踏めた。岡崎君へ。

＜3＞杉森輝大 篠田君がタイミング良く行ってくれた。徐々に調子が戻っている感じ。中嶋君へ。

＜4＞梶原海斗 松岡さんが仕事しているのが見えたし、たれないように持つように走りました。自力で。

＜5＞松本貴治 悪くはない。久々に緊張したけど集中して走れた。自転車は少しだけいじってみようかな。バンクは重くはない方。犬伏君へ。

＜6＞中嶋宣成 自力。

＜7＞渡辺豪大 梶原君へ。

＜8＞今村麟太郎 詰め寄れたし悪くない。四国3番手。

＜9＞岡崎智哉 切れ込むつもりはなかったんだけど下手でした。感触的には悪くない。自在に。