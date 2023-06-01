田澤廉が一般女性との結婚を発表

陸上男子1万メートルの2022年・23年世界陸上代表の田澤廉（トヨタ自動車）が5日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。トラックシーズンがオフとなるこの冬は日本代表クラスの選手からうれしい報告が相次いでいる。

名門・駒大のエースとして学生駅伝3冠を達成した箱根駅伝スターの田澤は「私事ではありますが、この度一般女性と結婚致しました」と報告。「彼女はここ数年の苦しい時期も、明るく、ポジティブに応援し続けてくれました。この支えがあったからこそ、自分も前を向いて取り組むことができました」と感謝を記し、今後の飛躍を誓った。

同じ箱根スターでは、トヨタ自動車で田澤のチームメートでもある吉居大和が1月6日に名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサーとの結婚を発表。中大時代は2年生で1区、3年生で2区の区間賞を獲得した存在で、女子アナとの結婚発表は世間を驚かせた。

さらに、記憶に新しい2月27日には女子100メートル障害日本記録保持者・福部真子も昨年12月に結婚していたことを発表。今回、発表した田澤の投稿に「最近多くの人が結婚しましたね」との声が寄せられている通り、陸上界におめでたいニュースが相次いでいる。



（THE ANSWER編集部）