Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・川島如恵留（３１）が、舞台「惰性クラブ」（６〜７月、東京グローブ座、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）で主演を務めることが５日、分かった。作・演出を手掛ける、劇団「小松台東」主宰の松本哲也氏と初タッグを組み、宮崎弁に挑戦。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社きっての秀才が、ステージでは一転して“人生初の惰性”に身を任せる。

“どげんかせんといかん”とばかりに新たな一面を披露する。２年連続の単独主演舞台が決まった川島は「主演として再び（同じ）東京グローブ座に立たせていただけること、心よりうれしく思います！」と意気込み。人生初の宮崎弁にも挑戦するとあって「毎公演『がんばんないよ！』と自分に声をかけながら新鮮に『惰性』を楽しみたいと思います！」と本番を心待ちにしている。

川島は幼少期から芸能活動を始め、劇団四季「ライオンキング」に出演。アイドル活動を始めた後も、俳優として音楽劇「Ａ ＢＥＴＴＥＲ ＴＯＭＯＲＲＯＷ −男たちの挽歌−」（２４年＝松倉海斗とＷ主演）や主演舞台「すべての幸運を手にした男」（２５年）といった話題作に立て続けに出演し、演技の実力をつけてきた。

「挑戦する事が大好き」とグループの中でも異彩を放つ存在。青山学院大学を卒業し、多分野に渡る知識でクイズ番組などでも活躍している。国家資格「宅地建物取引士」や国内外の旅行業務取扱管理者、第二種電気工事士…と多数の資格を取得し、ショベルカーなどの重機免許も持つ。キャンプ場を購入しており、自力での完成を目指している。

事務所きっての秀才で努力家としても知られる存在だが、今作では何もしないために来る場所「惰性クラブ」に集まる若者役。静かな会話劇で、夢を語るでもなく、かといって諦めきるでもない若者たちの“惰性”の時間が描かれる。

川島にとっては新境地の役柄で「『惰性』とは程遠い人生を歩んできたつもりですので、初めての『惰性』をこの作品にささげます！」と燃えている。

◇川島如恵留（かわしま・のえる）１９９４年１１月２２日生まれ。東京都出身。２２年３月にＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの一員として歌やダンスの武者修行のため渡米し、同年１０月に全世界配信デビュー。２４年には個人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「のえるの隙間時間」を開設した。同年にエッセー「アイドルのフィルター」（幻冬舎）を出版するなど文筆家としての顔もある。今年２月には上位２％のＩＱを持つ人物が入会できる「ＪＡＰＡＮ ＭＥＮＳＡ」の会員となった。