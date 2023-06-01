依然として中東情勢の混迷が続く中、為替市場はドル高が再び優勢となっており、ポンドドルは１．３２ドル台に一時下落した。１００日線を下放れる展開が続いており、下値警戒感を強めているが、目先は今週の安値１．３２５０ドル付近が意識される。一方、ポンド円は２１０円台に上昇。本日２１０．２０円付近に来ている２１日線を回復している。



英企業の賃金​上昇率の予想が約４年ぶり‌の低水準だったことが英中銀の調査で明らかとなった。英中銀は、利下げに向けて賃金上昇​圧力の鈍化を示す兆し​を探っているが、本日の月次調査では、３カ月移動平均ベース​の１年先の賃金上昇率予​想が３．６％と２２年の調査開始以来の最低水準‌に並んだ。英中銀の目標に徐々に近づきつつあるものの、依然として高めの水準ではある。



ただし、今回の調査はイラン情勢の悪化で掻き消される可能性が高いと見られている。紛争によってエネルギー価格が急騰しており、それがインフレを押し上げ、予定されている利下げを遅らせる要因になる可能性がある。



GBP/USD 1.3330 GBP/JPY 210.28 EUR/GBP 0.8692



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

