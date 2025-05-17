Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・川島如恵留が、舞台「惰性クラブ」（６月、東京グローブ座）に主演することが５日、分かった。

主演の川島はアイドル業だけでなく、国家資格「宅地建物取引士」など多数の資格取得や、最近では高いＩＱを持つ人が入会できる「ＭＥＮＳＡ」会員になったことが話題に。

ストイックで勉強熱心な素顔に似つかわしくない本作タイトルに、「『惰性』とは程遠い人生を歩んできたつもりですので、初めての惰性をこの作品に捧げます！」と意気込む。

演じるのは、サッカーで挫折した田舎暮らしの主人公・直哉。人生初の宮崎弁のセリフに挑戦する予定で「毎公演『がんばんないよ！』と自分に声をかけながら新鮮に『惰性』を楽しみたいと思います！」と開幕を心待ちにする。

作・演出の松本哲也氏も「川島さんが方言を話す、その意外性と新鮮さに、今からとてもワクワクしています」などと高い期待を寄せている。東京公演後は、７月に大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティでも上演される。

◆川島コメント全文

「惰性クラブ」で主演を務めさせていただきます、挑戦する事が大好きなＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの川島如恵留です。主演として再び東京グローブ座に立たせていただけること、心より嬉しく思います！「惰性」とは程遠い人生を歩んできたつもりですので、初めての「惰性」をこの作品に捧げます！人生初の宮崎弁にも挑戦します！

毎公演「がんばんないよ！」と自分に声をかけながら新鮮に「惰性」を楽しみたいと思います！是非、劇場へお越しください！

◆松本氏コメント全文

本作は宮崎弁での上演を予定しています。川島如恵留さんが方言を話す、その意外性と新鮮さに、いまからとてもワクワクしています。田舎で生きる若者たちの悶々とした日常。何かやりたい、何者かになりたい。でも何をどうすればいいのか分からない。そのもどかしさは、きっと誰の中にもあるはずです。「惰性クラブ」は、特別な誰かの物語ではなく、私たち自身の物語。大きな劇場で、その揺らぎを丁寧に描いていきたいと思います。