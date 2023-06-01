Travis Japan川島如恵留、主演舞台『惰性クラブ』で宮崎弁に初挑戦「初めての『惰性』をこの作品に捧げます！」

Travis Japan川島如恵留、主演舞台『惰性クラブ』で宮崎弁に初挑戦「初めての『惰性』をこの作品に捧げます！」