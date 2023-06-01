Travis Japan川島如恵留、主演舞台『惰性クラブ』で宮崎弁に初挑戦「初めての『惰性』をこの作品に捧げます！」
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、6月、7月に東京グローブ座および梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される舞台『惰性クラブ』に主演することが決定した。劇団「小松台東」主宰・松本哲也氏が作・演出を手掛ける新作で、川島は自身初となる宮崎弁での演技にも挑戦する。
松本氏は、宮崎弁による濃密な会話劇で注目を集めてきた劇団「小松台東」の主宰。地方に生きる人々のやるせなさや感情の揺らぎを、ユーモアと痛みを織り交ぜながら描く作風で高い評価を得てきた。
今作で描かれるのは、「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集まってしまう場所」。夢を語るでもなく、かといって諦めきることもできない若者たちの“惰性”の時間。その静かな日常に差し込む小さな揺らぎが、観る者の胸をじわりと締めつける。
何もしないために来る場所…その名も『惰性クラブ』。とある田舎の倉庫には、高校時代から自然と集まってくる仲間がいる。サッカーで一度、挫折した山崎直哉（川島）。倉庫の持ち主である順平。転校してきた梨奈。留年して直哉らと同級生になった和希。卒業後も変わらず、何をしたいわけでもなく、集い過ごす日々だったが、そこに沸いてきた不審な男の噂。さらに、東京で就職した仲間・雄太が彼女を連れてやってきて。ふとした日常の変化が直哉たちの心に小さな風を吹かせていく…。
■川島如恵留（Travis Japan）コメント
『惰性クラブ』で主演を務めさせていただきます、挑戦する事が大好きなTravis Japanの川島如恵留です。主演として再び東京グローブ座に立たせていただけること、心よりうれしく思います！
「惰性」とは程遠い人生を歩んできたつもりですので、初めての「惰性」をこの作品に捧げます！
人生初の宮崎弁にも挑戦します！
毎公演「がんばんないよ！」と自分に声をかけながら新鮮に「惰性」を楽しみたいと思います！ぜひ、劇場へお越しください！
■作・演出：松本哲也 コメント
本作は宮崎弁での上演を予定しています。川島如恵留さんが方言を話す、その意外性と新鮮さに、いまからとてもワクワクしています。田舎で生きる若者たちの悶々とした日常。何かやりたい、何者かになりたい。でも何をどうすればいいのか分からない。そのもどかしさは、きっと誰の中にもあるはずです。『惰性クラブ』は、特別な誰かの物語ではなく、私たち自身の物語。大きな劇場で、その揺らぎを丁寧に描いていきたいと思います。
